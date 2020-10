Situaci město Hranice monitorovalo od úterního večera, kdy byl na řece Bečvě vyhlášen první povodňový stupeň. Ještě večer zasedal krizový štáb a ve středu v osm hodin probíhala porada. To už řeka dosáhla třetího stupně.

„Hned ráno jsme řešili vyklízení staveb v Ústí. Dopoledne se to trošku uklidnilo, bohužel od jedenácti hodin má zase vydatně pršet. Zatím to není tragédie, ale musíme počítat se vším,“ popsal situaci ve středu dopoledne starosta Hranic Jiří Kudláček.

Situaci značně komplikovala rekonstrukce hranického jezu na levém břehu Bečvy. Součástí jeho rozšíření z původních 32 metrů na 48 metrů je demolice levobřežních zdí a zahájení přestavby levobřežního pilíře na říční. Tyto práce započaly již v červenci a právě kvůli stále stoupající hladině Bečvy totiž hrozilo její přelití a následné zatopení fotbalového hřiště SK Hranice a Plovárny.

„Jestli bude Bečva stále stoupat bude to problém hlavně pro jez. Tam jsme nyní zhruba 30 až 40 centimetrů v tom nejslabším místě na přelivové hraně a pokud bude Bečva stále stoupat, tak může dojít k tomu, že se voda bude rozlévat směrem na hřiště SK Hranice a Plovárnu,“ informoval kolem půl desáté dopoledne Hranice Jiří Kudláček.

Černý scénář se ale naštěstí nenaplnil a hranický jez zvýšený průtok zvládl. Po osmnácté hodině byla hladina Bečvy už pod 4,5 metru.

VIDEO: Zaplavené Ústí 14. října 2020

Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Na Hranicku ale místní potrápily i menší toky.

„V obci Polom se rozvodnil místní tok Luha, který ohrožoval deset rodinných domů. Hasiči kolem nich proto rychle vystavěli protipovodňovou hráz. Zábrany stavěly jednotky preventivně také v Opatovicích,“ popsala situaci na Hranicku krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

V Ústí už v úterý večer vyklízeli zázemí také na místním fotbalovém hřišti, kde se Bečva pravidelně rozlévá.

„Na stanici v Hranicích jsme nachystali stovky pytlů s pískem pro případ potřeby,“ dodala.

VIDEO: Bečva v Hranicích 14. října 2020 ráno

Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Obdobná situace byla i na Lipnicku.

„Třetí stupeň byl vyhlášen kolem půl šesté ráno, a proto jsme museli aktivovat profesionální i dobrovolné hasiče, kteří začali stavět hráze z pytlů u břehů řeky v Týně nad Bečvou a také v Lipníku, kde se už voda vylévá na cyklostezku. Povodí je nacucané, ale zatím k významným škodám nedošlo. Bečva ale pořád stoupá a Lipníkem nyní protéká 400 kubíků za vteřinu,“ popsal starosta města Miloslav Přikryl.

Kromě profesionálních hasičů z Lipníku zasahovaly na místě také dobrovolné jednotky z Lipníku, Nových Dvorů, Loučky a Týnu nad Bečvou.

„Modlíme se, ať to skončí kulminací, ale všechno teď bude záležet hlavně na tom, jestli přestane pršet na Valachách,“ poznamenal starosta.

Déšť bude během noci slábnout, ale na dolních tocích to ještě stoupne



Vydatné srážky, které prudce zvedly hladiny vodních toků v Olomouckém kraji, budou během noci slábnout. Déšť se zmírnil již během poledne, ale odpoledne se opět rozpršelo, což oddálilo kulminaci některých řek.



„Za hodinu spadne jeden až tři milimetry a nad ránem do jednoho milimetru. Srážky budou ustávat,“ uvedl k předpovědi na večer a noc Zbyněk Návrat z ostravského předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.



Za čtyřiadvacet hodin může spadnout v Olomouckém kraji ještě do patnácti milimetrů vody. Některé řeky se proto v nejbližších hodinách mohou zvedat, zejména na dolních tocích. Oddálena je kulminace například Třebůvky, kde je od rána 3. stupeň povodňové aktivity, stejně tak Moravy v Moravičanech, kde ještě může dojít k dosažení až 3. stupně.