Oba spolky nesouhlasí s kácením dřevin i ve vegetačním období a nepovažují uloženou náhradní výsadbu za způsobenou ekologickou újmu za přiměřenou, ale jen za virtuální.

Nelíbí se jim také to, že olomoucký magistrát umožnil dřeviny kácet okamžitě.

Stavba D1 u Přerova začala skrývkou a kácením, na jaře vypukne naplno

„Státní investor se pokoušel získat povolení ke kácení během dvou a půl roku celkem třikrát, než se mu to loni před Vánocemi povedlo. Olomoucký magistrát proto musel zákon o ochraně přírody a krajiny hodně 'ohnout', neboť rozhodnutí je ihned vykonatelné, což je rarita. Navíc podle nás reálně k žádné přiměřené kvalitní náhradní výsadbě nedojde, jen papírově,“ shrnul předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

„Magistrát v Olomouci sice ukládá vysadit 855 kusů nových stromů a 25,7 tisíc nových kusů keřů, ale převážně má jít o těleso dálnice, kde dřeviny mají být ze zcela jiných důvodů, například z hygienických, estetických, protihlukových, ke zmírnění vlivu na krajinný ráz či ke snížení znečištění ovzduší,“ dodal.

Olomoucký magistrát pochybení odmítá

Děti Země také kritizují, že má být výsadba provedena až do dvou let od zprovoznění dálnice, což je do pěti let od kácení. O odvoláních bude nyní rozhodovat Krajský úřad v Olomouci, který by měl také posoudit okamžitou vykonatelnost rozhodnutí o kácení.

Olomoucký magistrát jakékoliv pochybení odmítá. Vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka pro ČTK uvedl, že v řízení byly maximálně uplatněny zájmy ochrany přírody.

Děti Země chtějí zastavit stavbu D1 u Přerova, podaly k soudu dvě žaloby

„Náhradní výsadby byly vypočteny takzvanou kalkulačkou vytvořenou státní Agenturou ochrany přírody a krajiny s podporou nevládních organizací. Nekácí se ihned, ale až jsou pravomocná jednotlivá stavební povolení této jedné z nejvýznamnějších akcí v zemi. Doputovala k nám díky systémové podjatosti a my jsme postupovali vždy velmi transparentně,“ řekl.

Podle Loyky je poslední úsek D1 u Přerova veřejně prospěšná stavba a olomoucký magistrát uplatnil zájmy ochrany přírody v maximální míře.

„Občané Přerova nám neustále vyjadřují podporu, za což jim moc děkuji. Část pozemků pro výsadby uvolnila i řádně zvolená samospráva Přerova,“ doplnil Loyka.

Děti Země napadly stavební povolení

Krajský soud v Ostravě se nyní zabývá dalšími dvěma žalobami, jimiž Děti Země napadly stavební povolení, vydané Ministerstvem dopravy.

Podle stěžovatelů chybí řada ochranných opatření, zejména vodních toků a krajinného rázu a vadí jim, že ve spisu nebyla nová rozptylová studie a ani nové posouzení vlivu imisí na veřejné zdraví. Soud by měl rozhodnut do konce dubna.

Stavba deset kilometrů dlouhého úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem začala naplno v lednu. Podmínky jsou ideální, takže se pracuje na celém úseku.

VIDEO: Vánoční dárek pro Přerov, stavba D1 slavnostně začala

Ředitelství silnic a dálnic doufá, že ani další obstrukce ze strany spolku Děti Země již zahájenou stavbu nezbrzdí.

„Pracuje se nejen na stavbě, ale i v právních kancelářích. Přesto věříme, že se podaří úsek dokončit v roce 2025,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

„Věříme, že soudy rozhodnou rychle, stejně jako v předcházejícím stupni přípravy,“ reagoval na poslední žaloby také David Fiala, šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic.

Tři mimoúrovňové křižovatky a protihlukové stěny

Zhotovitelem obří investice za 6,92 miliard korun je sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc, které má dílo dokončit za devětatřicet měsíců, tedy v roce 2025.

Součástí dálnice u Přerova jsou tři mimoúrovňové křižovatky, protihlukové stěny o délce čtyři kilometry a čtrnáct mostů. Klíčovým a nejnáročnějším objektem je ocelová konstrukce, která překonává jak řeku Bečvu, tak čtyřkolejnou železniční trať.

Dálnice z Olomouce na Přerov se má začít stavět ještě letos. ŘSD má sedm nabídek

„Kvůli těmto překážkám byla navržena dlouhá estakáda, která bude z ocelových nosníků na betonových sloupech. Mostovka má délku necelý kilometr a tento zásadní projekt realizuje firma Doprastav,“ upřesnil Petr Černík z firmy Strabag.

Náročná stavba vypukne v květnu.