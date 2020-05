Po dvouměsíční pauze se vrátili do školních lavic také deváťáci ze Základní školy 1. máje v Hranicích.

Foto: Deník / Liba Mátlová

„Výuka z očí do očí je daleko lepší. Jsem rád, že jsme se ještě před přijímačkami na střední školu mohli vrátit do školy. Řekl bych, že on-line výuka je dostačující a dá se zvládnout, přeci jen je ale rozhodně lepší, když se můžeme paní učitelky zeptat na nějaké nejasnosti a probíranou látku nám hned vysvětlí,“ pochvaloval si po dvouměsíční pauze druhý den po návratu do školy Ondřej Polický z 9. C ze Základní školy 1. máje v Hranicích, kterého zanedlouho čekají přijímací zkoušky na Obchodní akademii v Přerově.