Milovníci divadla by měli zbystřit. Město Hranice pro letošní rok připravilo novinku. Letní kino se v červenci a srpnu promění také v divadelní jeviště. Hranická letní scéna slibuje čtyři představení v podání Metropolitního divadla Praha, a to jak pro dospělé, tak i pro děti.

Jednou z her, kterou uvidí diváci v Hranicích, bude Kytice | Foto: Metropolitní divadlo Praha

„V loni jsme poprvé uvedli v letním kině divadelní muzikálovou pohádku S čerty nejsou žerty, která se u diváků setkala s velmi pozitivním ohlasem. Napadlo nás, že bychom letos v letním kině uvedli více divadelních představení, a tak vznikla Hranická letní scéna,“ vysvětlil dramaturg MKZ Jakub Rob.

Návštěvníci se mohou těšit na muzikálovou pohádku Ať žijí strašidla, zdramatizovanou verzi sbírky básní Karla Jaromíra Erbena Kytice, dětský muzikál na motivy známé pohádky Sněhová královna v ledovém království a hru Balada pro Banditu na motivy románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj Loupežník.

Zámecká zahrada v Hranicích ožije. Přijede slavík i pražské divadlo

Všechna představení odehraje soubor Metropolitního divadla Praha, které bylo založeno v roce 2006 herečkou Danou Bartůňkovou a režisérem Jiřím Sequensem. Jednotlivé hry začínají vždy v 18 hodin. Letní kino bude večer promítat podle programu.

Program letní divadelní scény

Ať žijí strašidla

Sobota 13. července

Muzikálová pohádka. Vysoko nad jedním strašidelným údolím se tyčí ten nejpodivnější zámek, jaký si jen dovedete představit. Povídá se, že na tom zámku žijí strašidla, která vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. Jednoho dne se tu schová před bouřkou Hermínka, která se vydala hledat své štěstí do světa. Setkání se strašidly jí přinese do života radost, domov a naději. Dozví se ovšem, že chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek zbourat a vyhnat jeho obyvatele.

Kytice

sobota 27. července

Zdramatizovaná verze sbírky básní Karla Jaromíra Erbena, která v době svého vzniku vycházela z národních tradic, bájí a pověstí. Často se zde objevuje otázka mezilidských vztahů, například vazby mezi matkou a dětmi, ztráta morálky kvůli bohatství, motiv viny a trestu. Některé z balad jsou zaměřeny na vinu a vykoupení, kde velkou roli hraje pokání. Básnická sbírka patří mezi nejvýznamnější spisy našeho kulturního dědictví

Občanka v mobilu? Na městském úřadě v Hranicích začali přijímat eDoklady

Sněhová královna v Ledovém království

sobota 10. srpna

Dětský muzikál na motivy známé pohádky Sněhová královna v Ledovém království. V ledovém království žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jednoho dne zahlédne prince Kryštofa, jehož mladší sestřičky Ella a Anna si dělají legraci z bratrovy nešikovnosti. A tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, nechá se očarovaný Kryštof unést do její říše. Jeho náhlé zmizení trápí obě sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat.

Balada pro banditu

sobota 24. srpna

Příběh vypráví o vojenském zběhovi Nikolu Šuhajovi, který se po návratu do rodné vesnice Koločavy stane obávaným zbojníkem, jemuž neublíží žádné bitky ani střely četníků. Jediné, co ho zraní, je nevěra jeho milé Eržiky. Celá hra je doprovázena podmanivými melodiemi, vycházejícími z poetiky lidových písní.