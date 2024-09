Program zahájí v 9 hodin veřejná snídaně na Masarykově náměstí. „Během snídaně se rozezní piano, na které zahrají žáci ZUŠ Hranice. Kdo na něj umí hrát a bude mít chuť, může se zapojit a zahrát jakoukoliv skladbu,“ popsal Jakub Rob, dramaturg Městských kulturních zařízení Hranice, která tuto akci již tradičně pořádají.

Za návštěvu stojí i mimořádně otevřené památky. V rámci Dnů evropského dědictví bude v Hranicích zpřístupněno mauzoleum na hřbitově, mázhaus měšťanského domu v Radniční ulici nebo kaple a tunel ve Slavíči.

Zajímavý zážitek čeká návštěvníky Evangelického kostela na Šromotově náměstí, kde zahraje duo Jestřáb a Vrána na varhany a hoboj. Hranickou synagogu zase rozezní skladby z 19. století v podání originální romantické kytary Jiřího Meci.

Historické střípky nejen z osady Rybáře a zábava pro děti čekají na všechny, kteří zamíří do Stodoly u Bečvy na Rybářích. Připravena zde bude exteriérová výstava starých snímků a dobových zajímavostí, tvoření pro nejmenší a stezka pro děti Po stopách hranických památek.

Přerov

V Přerově se Dny evropského dědictví uskuteční o víkendu 7. a 8. září. Návštěvníci mohou nejen zavítat do všech zdejších svatostánků, ale také prohlédnout si unikátní protiatomový kryt v kině Hvězda nebo pozorovatelnu na Švédských šancích. Přístupný zdarma bude v neděli 8. září také hrad Helfštýn.

Stejně jako v minulých letech se některé památky otevřou v sobotu, jiné v neděli. V sobotu 7. září se mohou zájemci v době od 9 do 16 hodin vypravit na pozorovatelnu na Švédských šancích, o kterou se stará Klub vojenské historie. Strategicky položené návrší sehrálo v historii významnou roli během třicetileté války.

Přístupná bude v sobotu od 9 do 18 hodin také Galerie města Přerova na Horním náměstí, kde je stále k vidění unikátní výstava děl Salvadora Dalího. Subtropický skleník v Michalově se otevře od 9 do 16 hodin a Památník lovců mamutů v Předmostí pak od 10 do 15 hodin.

Pestrý program připravuje také přerovské kino Hvězda. „V 10 hodin mohou lidé vyrazit na prohlídku unikátního protiatomového krytu se živou osádkou a v 11.15 pak zhlédnou v kině projekci snímku Do krytů, Přerove! Za snížené vstupné 100 korun pak budou odpoledne k vidění tři snímky - v 15.30 hodin V hlavě 2, v 17. 30 český film Vlny a ve 20 hodin snímek Námi to končí,“ shrnula vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková.

V neděli 8. září se návštěvníkům od 9 do 17 hodin otevře zdarma nejen hrad Helfštýn, ale mohou zavítat také do Muzea Komenského v Přerově nebo Ornitologické stanice. Návštěvníci muzea se navíc mohou těšit na bezplatné komentované prohlídky, a to v časech 9.30, 11.00, 13.30 a 15 hodin.

Velkému zájmu široké veřejnosti se vždy těší také prohlídka přerovských svatostánků. Ty se lidem otevřou také v neděli 8. září.

„Od 15 do 17 hodin bude přístupná kaple sv. Jiří na Horním náměstí, od 13 do 15 hodin pak mohou lidé nahlédnout do Pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje, kde se uskuteční komentované prohlídky o událostech heydrichiády. V době od 15 do 17 hodin čeká návštěvníky prohlídka kostela sv. Vavřince, svatého Michala na Šířavě a sv. Máří Magdaleny v Předmostí,“ přiblížila Pavla Roubalíková z oddělení komunikace přerovského magistrátu. Přístupný bude v době od 9 do 18 hodin také židovský hřbitov v ulici Lančíkových.

Lipník nad Bečvou

Bohatý program čeká v sobotu 14. září také návštěvníky Lipníku nad Bečvou. Během dopoledne se zájemci dozví více o nejvýznamnější místní památce – lipenské zvonici. Dorazí i Jan Štěpánek, vedoucí olomoucké pobočky Zemského archivu Opava, se kterým si budou moci návštěvníci popovídat v prostorách městské knihovny. Po ukončení besedy bude následovat dopolední komentovaná prohlídka se zaměřením na architekturu zahraničních mistrů.

Do meditační zahrady v těsném sousedství zvonice bude lákat od 10 do 16 hodin vůně dobré kávy. Okrašlovací spolek Lípa si pro návštěvníky ve spolupráci s místní kavárnou Frida café připravil občerstvení a kreativní koutek pro děti.

Odpolední blok začne ve 13 hodin prohlídkou místních církevních památek. Prohlídka bude zahájena na náměstí před Turistickým informačním centrem a skončí v meditační zahradě. Od 14 hodin zde vystoupí nevidomý hudebník Jiří Stojaník s Annou Adamíkovou. V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kostele sv. Jakuba Většího.

Přístupné budou v době od 10 do 16 i další památky - například zámecký park s unikátní střešní zahradou a Galerií Konírna, kde bude k vidění výstava Příběhy kovu česko-německé výtvarnice a umělecké kovářky Christinne Habermann von Hoch. Příjemným zakončením dne může být návštěva 5. ročníku Lipenského vinobraní v zámeckém parku, které začne ve 13 hodin. Příchozí čeká ochutnávka vín, burčáku, ale také dobré jídlo. A chybět nebude ani cimbálovka Okybača, která zahraje od 15 hodin.