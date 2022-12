Nabitý program zakončili hosté účastí na mši v kostele sv. Stětí Jana Křtitele na hranickém náměstí a společnou večeří.

„Když v únoru 2022 překročila vojska Ruské federace bez vyhlášení války ukrajinské hranice a lidé začali prchat z válečných oblastí, začali jsme se od těchto lidí dozvídat informace o skutečném vývoji situace. Na základě mezinárodní výzvy jsme pak začali jako město poskytovat pomoc do centra Lvov a do města Turka,“ vzpomněl na počátky spolupráce bývalý starosta Hranic Jiří Kudláček.

Podle něj spolupráce spočívá především ve zprostředkování informací a dodání materiální pomoci.

„Dostáváme informace o tom, co Ukrajina, lidé i zdejší armáda, potřebuje, a to se snažíme zabezpečovat. Tyto informace předáváme také na místa, kde je možné požadavky splnit. Něco přísluší ministerstvům, něco zabezpečují charitativní organizace. My zásobujeme oblast Turka především potravinami, hygienickými prostředky a nezbytnými věcmi pro běžný život. Do té patří třeba sprchové kouty, sporáky, lednice, mrazáky, toalety a další,“ upřesnil Kudláček s tím, že i když už není ve funkci starosty, chce jako zastupitel usilovat o to, aby ukrajinské město Turka a jiné oblasti získaly další pomoc a materiální podporu.

Z Hranic, které se Ukrajincům velmi líbily, se delegace spolu s českým doprovodem přemístila na víkend do Prahy, kde proběhla prohlídka hlavního města.