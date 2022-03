Doprava na kole, pěšky či poklusem zažívá enormní nárůst. Zkusíte na měsíc změnit své dopravní návyky, užijete si legraci s kolegy a kolegyněmi nebo dalšími aktivními lidmi z vašeho města a namotivujete i své okolí? Zapojte se sami nebo s celou firmou do 12. ročníku Do práce na kole (na koloběžce nebo pěšky) 2022. Loni se účastnilo 22 114 lidí z 2102 organizací a firem v rámci 9213 týmů. Všichni dohromady šetrně překonali 5 425 000 km, tím zároveň ušetřili téměř 700 tun emisí CO2. V období pandemie se tato akce ukázala jako jeden z mála zábavných a zdravých teambuildingů a aktivní doprava zůstala nejbezpečnějším druhem cestování.

„Květnová výzva Do práce na kole chce motivovat lidi, aby udělali něco pro svou fyzickou kondici a psychické zdraví. Cesta do práce na kole, pěšky, poklusem nebo třeba na skejtu je velkým přínosem také pro životní prostředí v našem i okolních městech. Výzva je zároveň příležitost poznat se lépe s kolegy a užít si společně doprovodné akce na triko,“ říká koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová z pořádajícího spolku AutoMat.

V bývalém Bonveru vzniklo Centrum pomoci Ukrajině

Aktivní doprava se zejména během pandemie ukázala jako nejbezpečnější a také nejzdravější způsob, jak se pohybovat po městě. Její popularita rostla v od roku 2020 po celé Evropě a řada světových metropolí na ni reagovala zaváděním dočasných i trvalých cykloopatření. A ukazuje se, že lidé se jí nechtějí vzdávat ani do budoucna.

„Během měsíce je možné vytvořit si návyk a pravidelný pohyb zařadit do běžného pracovního dne. Otázka bezpečné a kvalitní infrastruktury ale zůstává klíčová. Spolek AutoMat proto celoročně pracuje na tom, aby se na kole nebo pěšky mohli pohybovat beze strachu úplně všichni. K identifikaci kritických míst nám pomáhají i anonymizovaná data o trasách účastníků naší výzvy,” pokračuje Dominika Lenthárová.

Ke snadnějšímu zaznamenávání vykonaných udržitelných cest přispěje mobilní aplikace Do práce na kole, kterou pro AutoMat jako dar vyvinuli ve společnosti Ackee. Zaznamenávat je ale možné i řadou dalších způsobů. Stejně jako v uplynulých letech zůstává hlavní soutěžní kategorií „pravidelnost“, bez ohledu na počty kilometrů.

„Rozšiřte naše řady a přidejte se k loňským 155 účastníkům a vyhrajte krásné ceny. I v tomto roce se v průběhu května můžete těšit na akce jako je třeba kafe (nápoj) na triko, bidon na triko nebo foukání, mazání kola na triko,“ povzbuzuje koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová z pořádajícího spolku AutoMat.

V ceně účastnického poplatku obdrží každý tričko s logem z kvalitní bio bavlny. Výše účastnického poplatku při registraci do 31. března je 370 korun, při registraci od 1. do 15. dubna je 430 korun a last minute účastnický poplatek od 16. do 30. dubna je 490 korun. Během celé registrace je možné zvolit benefiční startovné 690, korun na podporu aktivit pořádajícího spolku AutoMat.

Více na https://www.dopracenakole.cz/o-vyzve nebo https://www.dopracenakole.cz/mesto/hranice .

Registrace do 12. ročníku výzvy Do práce na kole je otevřená na www.dopracenakole.cz a výzva samotná běží od 1. do 31. května.