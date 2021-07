K měsíci květnu již jedenáct let neoddělitelně patří tradiční celorepubliková akce Do práce na kole. Letošní „pandemický“ ročník si v Hranicích nenechalo ujít 155 soutěžících.

Vyhlášení výsledku soutěže Do práce na kole v Hranicích | Foto: Deník/David Král

Do celorepublikové soutěže se Hranice zapojily již posedmé. Stejně jako loňský ročník, i ten letošní byl poznamenán epidemií koronaviru. Ani to však hranické cyklisty a chodce neodradilo a do Do práce na kole se zapojilo o třicet účastníků více než loni.