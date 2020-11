Zahrádkářská kolonie Pod Křivým se nachází jen pár metrů od břehů řeky Bečvy. Toto těsné sousedství zahrádkářům bohužel způsobuje spoustu problémů. Zvýšená hladina řeky totiž většinou značí jediné, zahrádky budou pod vodou.

Po extrémní povodni v roce 1997 zasáhly kolonii větší záplavy také v letech 2006 a 2010. Ke zvednutí spodní vody ale dochází skoro každý rok.

Letos v říjnu Bečva opět vyšplhala na třetí povodňový stupeň a voda, která se z břehů do zahrádkářské kolonie rozlila, neopadala ani několik dní po rozvodnění řeky. Odčerpávat vodu tak muselo šest desítek hasičů.

„Chtěl bych moc poděkovat všem hasičům, kteří se podíleli na likvidaci té obrovské laguny. Pracovali tam sobotu a neděli, než lagunu zlikvidovali. To, že potom je čekala další práce na čištění techniky a sušení už nikdo z nás neviděl,“ vyjádřil vděk předseda zahrádkářské kolonie Pavel Pořízek.

„Zvláště bych chtěl poděkovat panu Michálkovi z MěÚ Hranice, který rychle pomohl se zařízením této operace a veliteli „dobráků“ (dobrovolných hasičů) panu Kopeckému, který ve spolupráci s profíky z Hranic tuto akci rychle zahájil. Moc jim děkujeme,“ doplnil předseda.

Za několik dní však voda pochopitelně stihla napáchat nemalé škody. V celé kolonii došlo k zaplavení sklepů. Kvůli sklonu terénu však voda pronikla i do některých chatek, do kterých se dostalo asi 50 cm vody. Majitelé tak čeká vysoušení sklepů, oprava omítek či dezinfekce prostor.

„Kromě zaplavení zahrady to odnesla také zahradní technika. Bohužel voda proudící z Bečvy je vždy velmi špinavá a nese s sebou mnoho jemného písku. Proto je většina elektromotorů na vyhození, neboť oprava by stála více jak nová technika. Co se týče nehmotných škod, vždycky je člověku líto, že se rok pachtí a potom je úroda zničena,“ povzdechl si Pavel Pořízek.

Pomůže město?

Vody v zahrádkářské kolonii se drželo tolik, že ji musela čerpadla odvádět zpět do Bečvy dva dny.

„Laguna vznikla, protože voda neměla jak odtéci. A to i kvůli tomu, že odtokový kanál, o který bojujeme již dlouho, je zničený a proto nemůže odvádět spodní vodu,“ popsal situaci Pavel Pořízek.

Zahrádkáři přitom žádají o pomoc město a další orgány už spoustu let.

„Tuto situaci jsme řešili opravdu mnohokrát. Osobním jednáním na MěÚ, informováním paní senátorky Seitlové a tak dále. Řešení ze strany města se ale nedostávalo ani v minulosti ani teď. Až po opakované stížnosti paní senátorce, byl před lety zpracován projekt a řešeno stavební povolení. Nicméně poté byl projekt opět uložen k ledu,“ odkazuje Pavel Pořízek na přísliby radnice z nedávné minulosti.

Takto se v roce 2017 k situaci vyjádřil mluvčí města Petr Bakovský.

„Město zadalo studii na odvedení vod z této lokality. Udělali jsme výběrové řízení, rada města schválila peníze na provedení projektové dokumentace a nyní se připravuje projekt," potvrdil tehdy mluvčí pro naše noviny.

Podle současného vedení města by však toto opatření svůj účel nesplnilo.

„Projekt zmíněné opravy bočního kanalizačního potrubí situaci neřeší. Pokud se totiž hladina Bečvy dostane přes asfaltovou silnici, budou veškeré případné kanalizační výustky zavřeny zpětnou klapkou. Ve chvíli, kdy hladina opět opadne, pak lokalita nemá takový spád, aby voda samotíží odtekla. Kanalizační odvodnění budoucnosti by tedy mělo mít sběrací šachty a přečerpávací stanici,“ řekl starosta Hranic Jiří Kudláček.

Podle něj se tak bude radnice situací znovu zabývat.

„Následky zatopení zahrádek vyžadují rozbor a návrhy řešení, které se musí projednat se soukromými vlastníky pozemků a zastupitelstvem města,“ vyjádřil se dále starosta.

Zahrádkáři už však podobným slibům příliš nevěří. K jednání s radnicí ostatně došlo bezprostředně po letošní záplavě a přístup vedení města zahrádkáře zklamal.

„O reakci města je lépe nehovořit. Úředník bez zadání nic neudělá a ostatním je to jedno. Podle slov jistého funkcionáře „ta lokalita ani není přímo ve městě a jsou to jen zahrádky“,“ citoval Pavel Pořízek.

Podle starosty by měly zahrádkáři vzít situaci více do svých vlastních rukou.

„Je nutné, aby si vlastníci zahrádek uvědomili, že je to jejich soukromý majetek a měli by uvažovat společně o možném řešení na které by město případně přispělo, nebo některé části realizovalo. Kompetencí města není řešit záležitosti soukromých investic. Může být nápomocno a poskytnout součinnost,“ prohlásil starosta.

Na pomoc tak budou zahrádkáři možná čekat mnoho dalších let.

„Zahrádkářská kolonie byla bohužel postavena v rozlivové zátopové zóně Bečvy. Její ochranu v této chvíli neřeší ani rozšíření hranického jezu. Možnost řídit průtok je plánováno až s realizací díla Skalička,“ uzavřel Jiří Kudláček.