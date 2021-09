Paní Zdeňka z Loučky u Lipníku nad Bečvou neměla původně vůbec v plánu strávit sobotní odpoledne v Přerově. Když ale zaslechla v rádiu, že se na hradbách pokusí překonat rekord v počtu hudebníků, kteří si společně zahrají na jednom místě, tak neváhala.

„Zrovna jsem nakupovala v zelenině, když jsem o této akci uslyšela v rádiu. Tak jsem si řekla, že bych se mohla připojit. Přišla jsem domů, sbalila kytaru, sedla na kolo a urazila dvacet kilometrů do Přerova. Těšila jsem se hlavně na Slunečný hrob, písničku, kterou jsem kdysi hrávala s kamarádem, a je to pro mě srdeční záležitost. Začali ji zkoušet zrovna ve chvíli, když jsem přicházela, tak jsem všechno odhodila, naladila kytaru a přidala se. Byl to skvělý pocit,“ svěřila se.

Kytarový rekord po páté

Kytarový rekord na hradbách, který je setkáním amatérských i profesionálních hudebníků, se v Přerově konal už popáté. V minulých letech obsadili kytaristé hradby vždy prvního května - kvůli pandemii se ale tato akce loni i letos přesunula na jiný termín. I když tentokrát dorazilo méně účastníků, atmosféra byla skvělá.

„Vnuk je tady už počtvrté, a protože to druhý vnuk tento rok vzdal, rozhodl jsem se ho nahradit. Dlouho jsem nehrál a snad se mi to s odřenými prsty částečně podaří. Nejtěžší pro mě bylo nacvičit píseň od Jaromíra Nohavici Dokud se zpívá, ještě se neumřelo,“ prozradil Bohuslav Zborek z Olomouce.

Společně si přišli zahrát na parkán u hradeb také bratři Štěpán a Tomáš Güntherovi.

„Jsme tady poprvé a asi nejvíce nás zaujaly skladby Hey Joe a Slunečný hrob. S bratrem chceme zakládat kapelu, tak to bereme jako přípravu,“ usmál se Štěpán Günther, který dorazil z nedalekého Henčlova.

Inspirace z Polska

S nápadem uspořádat kytarový rekord v Přerově přišel jako první Pavel Ondrůj, který se s touto akcí setkal v polské Wroclawi. Na společném happeningu se zde každoročně na prvního máje sejde kolem sedmi tisíc muzikantů. O rekord se ale ve stejném termínu pokoušejí i v jiných evropských městech - například v Madridu.

„Náš nejúspěšnější ročník byl v roce 2019, kdy si tady prvního května společně zahrálo na 143 kytaristů. Letos padl pouze koronarekord, stejně jako loni, protože doba je taková, jaká je. Už se ale těšíme na příští ročník, který uspořádáme opět tradičně prvního května, protože datum je pro nás důležité,“ řekl Pavel Ondrůj.

Účastníci přijeli do Přerova ze širokého okolí.

„Kromě místních hudebníků jsou tu i kytaristé z Opavy, Albrechtic, Ostravy, Zábřehu, Olomouce nebo Lipníku. Skladby vybíráme takové, aby je muzikanti zvládli zahrát, ale zároveň se líbily publiku,“ dodal.

Podle Lady Galové z Kulturních a informačních služeb města začínala akce s velkým optimismem a nadšením v roce 2017.

Klasické, akustické i elektrické

„Počty kytaristů stále rostly a zastoupení strunných nástrojů bylo v minulých letech opravdu velké - od elektrických a akustických kytar přes banjo a dobro až třeba po loutnu. Letos převažují klasické kytary,“ zmínila.

Kytaristy doprovázela přerovská skupina Travellers, která zahrála šest skladeb - Let It Be od Beatles, Laylu Erica Claptona, z českých písní to byly Síla starejch vín od kapely Škwor, legendární Slunečný hrob od Blue Effect a Nohavicova píseň Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

V podání několika desítek kytaristů se nesla hradbami také legendární skladba Jimiho Hendrixe Hey Joe, která provázela všechny minulé ročníky.