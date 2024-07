Je to zhruba osm let, co se Tomáš Vejmola rozhodl cestovat po světě a své zajímavé příhody sdílet s veřejností. V minulosti absolvoval například výpravu na kole do Gruzie nebo roční cestu tuktukem z Thajska přes Indii až na Moravu.

V dubnu 2022 se vydal procestovat také africké země. Ačkoliv všechny výpravy absolvoval doposud vždy sám, tentokrát s sebou vzal i kameramana Davida Žváčka.

„Když cestujete sám, je náročné zachytit některé zajímavé momenty. Třeba, když mě v Nepálu honil slon, nestihl jsem to kvalitně zaznamenat a spíš jsem se staral o záchranu života. Právě proto jsem s sebou vzal do Afriky i kameramana, který měl v první řadě vše natočit a pak až mě případně zachránit,“ usmívá se Tomáš Vejmola.

Jejich odvážná expedice začala v Jihoafrické republice. Vedla přes Botswanu, Zambii, Zimbabwe, Malawi, Tanzanii a skončila v Ugandě. Po celou dobu oba dobrodruhové cestovali v netradičním vozítku zvaném tuktuk. Tento typ motorizované tříkolky je populární zejména v asijských zemích, kde bývá používán jako taxi. A proč se hranický cestoval rozhodl zrovna pro tento dopravní prostředek?

„Pro mě je to nejsympatičtější vozítko na světě. Při pohledu na něj mě určitě leckdo pochopí. Jedno takové vozidlo mám dokonce doma. Dovezl jsem si ho z Thajska. Když jsem tedy přemýšlel, jaký dopravní prostředek zvolit v Africe, tuktuk byl jasnou volbou,“ vypráví o svém nápadu Vejmola.

Africké zásnuby

Na cestě po afrických zemích zažila dvojice celou řadu vtipných příhod i dramatických momentů. Kameraman David Žváček se dokonce během cesty stihl omylem zasnoubit.

„Zeptal se jedné místní ženy v Botswaně, kolik by stála jejich svatba. Ta nízká částka ho tak mile překvapila, že to žena pochopila jako žádost o ruku. Pak musel před její rodinou utíkat. Tuhle příhodu, ale ve filmu bohužel neuvidíte. Kameramanovi excesy totiž nikdo netočil,“ vykládá Vejmola.

I přesto je snímek prošpikovaný zajímavými scénkami, které zábavnou formou přibližují život v zemích třetího světa.

„V dokumentu jsou například záběry z návštěvy domorodých kmenů. Zachytili jsme Masaje s iphony v ruce nebo blízký kontakt s divokou zvěří. Diváci uvidí i hlubší pohled na život v Africe, který jsme se snažili zachytit takový, jaký skutečně je,“ dodává Vejmola.

Dokument hranického cestovatele bude mít premiéru 5. října v divadle Stará Střelnice. Lístky jsou už nyní k dostání na v restauraci Stará střelnice či online na www.tomiknacestach.cz.