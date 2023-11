Až do soboty 9. prosince musejí cestující mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi počítat s výlukami na trati a náhradní autobusovou dopravou.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Necid

Omezení zde platí kvůli stavbě Blending Call Lipník nad Bečvou - Drahotuše. Jedná se o stavbu v režii Správy železnic, při níž bude rekonstruován jeden z nejstarších koridorových úseků v České republice a současně opraveny Jezernické viadukty.

Jezernický viaduktZdroj: Jan Pořízek

Stavba si vyžádá omezení až do roku 2026. V průběhu příštího roku se uskuteční dlouhodobé výluky.

„V termínu od 25. listopadu do 9. prosince, a to od 6.15 do 20.20, budou osobní a spěšné vlaky nahrazeny autobusy v úseku Lipník nad Bečvou - Hranice na Moravě. Náhradní autobusová doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu,“ informuje o výluce obec Jezernice.

Spoje náhradní autobusové dopravy mohou navýšit zpoždění z důvodu výluky i souběžně konané uzavírky ulice Nádražní a Brzobohatého v Lipníku nad Bečvou.

Regionální i dálkové vlaky mohou kvůli výluce nabrat zpoždění až patnáct minut. V přípojných stanicích nemusí být od zpožděných vlaků zajištěny přestupy na přípojné vlaky.