Výrazné snížení příspěvku na celoroční činnost Energy Judo Teamu (dříve Judo Hranice) schválilo hranické zastupitelstvo na doporučení rady města letos v březnu. Návrh na zkrouhnutí financí pro judistický oddíl Olgy Chytré však vzešel už od komise pro tělovýchovu a sport, která jej radě města následně předkládá. „Snižování dotací pro náš klub nastalo již o rok dříve, kdy poprvé zasedala nová komise. Ze 145 tisíc na 100 tisíc. A v letošním roce už je to jen 20 tisíc,“ prozradila předsedkyně Judo Energy Teamu Olga Chytrá.

Během dvou let tak její oddíl přišel o více než 85 % městských dotací. Za vším mají údajně stát nesrovnalosti v členské základně. Celkem má Energy Judo Team 152 členů a zaměřuje se především na mládež. Vedle Hranic působí oddíl také v Lipníku nad Bečvou a od příštího roku rovněž v nedalekém Oseku nad Bečvou.

Přímo z Hranic se pak zapojuje 60 dětí, které trénují v tělocvičně na Struhlovsku a v Drahotuších. Až do roku 2019 uváděla Olga Chytrá do žádosti o příspěvek vždy celkový počet členů.

„Nicméně v loňském roce chtěl předseda sportovní komise, pan Horký, telefonicky upřesnit počet členů trénujících přímo v Hranicích. Vysvětlila jsem mu, jak to u nás v klubu funguje, že Hranice jsou hlavní základna, kam dojíždějí judisté ze všech ostatních měst do závodní skupiny a všichni reprezentují město Hranice. Právě proto jsem do dotační žádosti uváděla všechny členy. Pan Horký mi na to sdělil, že ho to nezajímá, a ať v příští dotaci přesně stanovím základnu Hranice. Což jsem taky udělala,“ řekla ostřílená trenérka.

Snížení členů, snížení peněz

Jenže právě požadovanou opravu v údajích o členské základně nyní město vykládá jako výrazné snížení počtu členů. A když dochází k údajnému snížení počtu členů, snižují se i peníze.

„V roce 2019 jste po Vaší opravě, na základě telefonátu předsedy komise pro tělovýchovu a sport Mgr. Horkého uvedla, že klub má celkem 65 členů na území města Hranic, v žádosti na rok 2020 už bylo uvedeno pouze 60 členů mládeže. Znatelné snížení členské základny bylo při posuzování Vaší žádosti o dotaci podstatné, proto bylo rozhodnuto o přidělení dotace Vašemu spolku ve výši 20 tisíc korun. Na závěr konstatujeme, že na poskytnutí dotace není právní nárok“ odpověděl Městský úřad Hranice na opakované dotazy a stížnosti předsedkyně oddílu.

Zarážející může být při této argumentaci skutečnost, že téměř totožnou členskou základnu uvádí další místní oddíl, Judo Železo Hranice. Na jejich 66 členů nicméně město přispělo částkou 282 tisíc korun. Klub juda Hranice se svými 41 členy pak obdržel stejně jako v loňském roce 80 tisíc korun.

"Nesportovní snaha paní Chytré"

Podle předsedy komise pro tělovýchovu a sport Jiřího Horkého však bylo důvodů pro snížení příspěvku více.

„Na komisi bylo od různých členů vzneseno několik výhrad k počínání paní Chytré. První připomínkou bylo uvádění nesprávného počtu členů. Druhá výhrada směřovala k nesportovní snaze paní Chytré o ovlivňování výsledků v anketě Sportovec roku (v roce 2010, pozn. red.). A třetí, pro mě osobně nejzásadnější skutečností, byla informace o tom, že paní Chytrá na svém turnaji neumožnila startovat dětem z Judo Železo Hranice,“ vyjmenoval Jiří Horký.

„Na základě těchto připomínek jsme se rozhodli Energy Judo Teamu snížit příspěvek na činnost pro letošní rok. Práce paní Chytré si osobně vážím a myslím, že ji dělá velice dobře. Podle mého názoru bychom ale měli děti už v útlém věku učit základy fair play a to se v Energy Judo Teamu ne vždy děje. Proto jsme se rozhodli, tak jak jsme se rozhodli,“ vysvětlil hranický zastupitel.

„Pokud ale k podobným excesům v budoucnu docházet nebude, nevidím důvod proč bychom v následujících letech paní Chytré příspěvky opět nenavýšily,“ dodal Jiří Horký.

Turnaje a kempy ze svého

Jak ale uvádí předsedkyně Energy Judo Teamu, finanční výpadek má na oddíl citelný dopad už nyní.

„Nejen výběrová závodní skupina, ale i ostatní mladí judisté si musí z větší části hradit účast na turnajích a kempech. Z ročního plánu soutěží jsme museli vyškrtnout některé přípravné turnaje a soustředění,“ uvedla Olga Chytrá a pokračovala.

„Razantní snížení dotací se dotkne velmi dobré úzké spolupráce našeho oddílu s dětským domovem v Hranicích. Dosud jsme brali jejich svěřence na všechny akce klubu, aniž by platili cestovné. Nyní budeme muset tuto činnost bohužel omezit,“ uzavřela.

Na letošním vyhlášení Nejlepších sportovců města Hranice, které proběhlo minulý týden, se svěřenci Energy Judo Teamu hned čtyřikrát postavili na pomyslné stupínky vítězů.