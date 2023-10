Skvělá zpráva pro děti i učitele Základní školy Drahotuše. Stavbu nové školní tělocvičny se podařilo dokončit o něco dříve. Původně měla být hotová až v prosinci, k dispozici ale bude již v říjnu. Její slavnostní otevření se chystá na pátek 20. října dopoledne a ve 14 hodin se otevře také veřejnosti. Připraven je i zajímavý program.

Nová tělocvična při ZŠ a MŠ Drahotuše bude slavnostně otevřena v pátek 20. října 2023. | Foto: se souhlasem Městského úřadu Hranice

Zemní práce na školní tělocvičně v Drahotuších začaly v červenci 2022 a dokončení stavby bylo plánováno na konec roku 2023. Celkově akce vyjde na 78 milionů korun.

Zahájení stavby tělocvičny v Drahotuších

Tělocvična Drahotuše je multifunkční budova, určená pro většinu halových sportů.

„V hale lze například postavit i dvě volejbalová hřiště. Chodba podél šaten slouží jako dráha. Tělocvična má i malou tribunu a je vkusně propojena se starou budovou základní školy. Má ale samozřejmě také samostatný vchod. Zajímavostí je, že tato tělocvična má takzvanou ‚zelenou‘ střechu, tedy že na střeše nad hydroizolací je ještě vrstva zeminy či substrátu, pokrytá vegetací,“ popsal mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Podle jeho slov tak drahotušské děti získají konečně možnost pro rozvoj halových sportů, nejen v hodinách tělocviku, ale i po škole. „Také dospělí budou mít možnost, stejně jako v ostatních hranických školních tělocvičnách, protáhnout své tělo,“ doplnil Petr Bakovský.

Slavnostní otevření tělocvičny v Drahotuších se koná v pátek 20. října v 10 hodin. Nahlédnout do ní bude moct i široká veřejnost, pro ní se dveře otevřou rovněž v pátek, a to od 14 do 16 hodin. Návštěvníky čeká prohlídka nové tělocvičny, ukázky sportovních aktivit žáků, balonkový klaun a malování na obličej.