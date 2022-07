„Na minulé ročníky jsme zvali více multižánrových kapel, ale v posledních letech se snažíme zaměřit hlavně na rock. Nechceme, aby se interpreti stále opakovali, a proto program každý rok měníme,“ přiblížil organizátor festivalu Aleš Sigmund.

Déšť neodradil

Celé festivalové úterý pršelo, ale návštěvníci na akci zavítali i tak ve velkém počtu.

„Dorazilo několik tisícovek lidí. Oproti minulým ročníkům jich bylo možná trošku méně kvůli špatnému počasí, ale i tak jsme spokojení. Snažili jsme se areál co nejvíce zastřešit, aby se mohli lidé v případě silného deště schovat,“ dodal Sigmund.

Do Dřevohostic se i letos sjeli fanoušci rocku z celé republiky.

„Máme vždy obavy z dopravní situace v den konání akce, ale zatím se to každoročně zvládlo i s následným úklidem. Počítáme s vyšší hlučností, ale jedná se pouze o jeden den, takže to není překážka. Hudba k létu patří a podmínky má festival v zámecké zahradě skvělé,“ zhodnotil starosta Dřevohostic Petr Dostál.

Brány areálu se tentokrát otevřely mimořádně brzy. Návštěvníci mohli začít zámeckou zahradu plnit už od půl jedenácté dopoledne. Organizátoři se tak rozhodli proto, aby z důvodu velké návštěvnosti nevznikaly dopravní problémy.

„Celý program jsme oproti minulým letům o půl hodiny posunuli tak, abychom skončili dříve,“ vysvětlil Sigmund.

Pecky od Mňágy

Na pódiu mohli lidé slyšet i známé hity skupiny Mňága a Žďorp.

„Vystupovali jsme tu poprvé a moc jsme si to užili. Publikum bylo perfektní. Po dvou letech jsme začali znovu pořádně hrát, a tak jsme si pro diváky nachystali průřez naší tvorbou,“ uvedl frontman této valašskomeziříčské skupiny Petr Fiala.

„Letos v létě máme hodně nabitý kalendář. Po Dřevorockfestu míříme do Uherského Hradiště, a poté do Brna. Zatím se snažíme hrát hlavně známé pecky, abychom se do toho znovu dostali, ale za dva roky plánujeme vydat novou desku,“ doplnil Fiala.

Velké ovace publika sklidily také největší hvězdy festivalu - kapely Horkýže Slíže a Tři sestry, které zahrály ve večerních hodinách.

Kromě hudebního programu na návštěvníky čekala i řada netradičních soutěží. Například běh se zahradními kolečky, ve kterém zabodovali manželé Pavelkovi z Loučky.

„Máme spolu neskutečnou souhru, takže to ani nemohlo dopadnout jinak,“ komentovali svůj výkon.

Velký zájem byl i o závod v pojídání pálivých burgerů.

„Dříve jsem jedl pálivá jídla dost, ale poslední dobou už je moc nevyhledávám. Ale i bez tréninku mě tento burger skoro vůbec nepálil,“ svěřil se jeden ze soutěžících Havel Paroulek.

Veronika Vojáčková