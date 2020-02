Extrémní, tedy nejvyšší stupeň výstrahy, bude platit od pondělní 6. hodiny v Čechách. Pro Olomoucký kraj platí vysoký stupeň nebezpečí, a to v noci v horských okresech Šumperk a Jeseník a od rána na celém území regionu.

Jaké hrozí nebezpečí v nížinách? Lze již nyní přirovnat očekávaný "orkán" například ke Kyrillovi z roku 2007? Nebo spíše Emmě, která přišla o rok později?

V rozhovoru pro Deník vysvětluje Roman Volný, vedoucí Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Ostrava.

Můžete přiblížit, co je příčinou tohoto nebezpečného větrného počasí?

Je to tlaková níže pojmenovaná Sabine, která přechází přes britské ostrovy, částečně přes Balt dále k východu. Vzniká zde výrazný tlakový gradient, díky kterému dochází k zesílení větru.

Může se ještě předpověď pro Českou republiku změnit z toho, co je nyní vidět na západě Evropy? V moravských regionech by se již neměl stupeň výstrahy zvyšovat?

Úplně se to vyloučit nedá, ale nemyslím. Pro Čechy platí extrémní stupeň, na Moravě zatím „oranžový“ a předpokládám, že by se to měnit nemělo. Nárazy větru se zde budou pohybovat v nižších polohách kolem 70 km/h. Na horách to bude výraznější, hlavně během druhé poloviny noci a zítřejšího dne.

V Olomouckém kraji v nižších polohách by měl foukat jak silný vítr? Můžete zpřesnit situaci, která hrozí?

Nárazy mohou být i v nižších polohách i nad 90 km/h. Na hřebenech Jeseníků se bavíme o rychlosti 110 až 130 km/h.

Bavíme se tedy o orkánu?

Zařazení je složitější. Beaufortova stupnice síly větru je vztažena k průměrným rychlostem. Ty by se měly pohybovat někde do 12 m/s na noc a na zítřek, kdy bude vítr zesilovat, budou nárazy až 25 m/s, což je zhruba zmíněných 90 km/h a na horách přes 130 km/h. Bavíme se však o krátkodobém nárazu větru. Průměrné budou do 50 až 60 km/h.

Nakolik je pro meteorology obtížné předpovědět toto nebezpečné větrné počasí? V porovnání s letní bouřkou?

Je snadnější - v uvozovkách snadnější. Tyto situace se dají vypozorovat řádově několik dnů předem. Taky výstraha v tomto případě vyšla poprvé v pátek a už se týkala dnešního večera a noci na pondělí.

Když jsem zmínila bouře, dají se očekávat v nejbližších hodinách? V noci a zejména zítra dopoledne?

Bouřky jsou v předpovědi. Ty však nebudou tím nejproblematičtějším projevem. Celé se to sice nazývá bouře, ale je to hluboká tlaková níže a jednodušeji mediálně se to celé nazve velká bouře.

Podobnou situaci jsme zažili naposledy kdy? Přibližuje se například Kyrillovi? Nebo vichru Emmě?

Srovnávat to jde, až to přejde. Je to podobné možná Kyrillu, možná Emmě, ale rozsahem případných škod se to celé bude muset vyhodnotit až poté.

Na Kyrilla ani Emmu nebyly vydané extrémní výstrahy…

To ale nemusí nic znamenat. Nemusí to znamenat, že tato situace bude horší.

Jsme lépe připraveni?

Varovali jsme dva dny předem. Připraveni bychom mohli být lépe. Škody ale pravděpodobně nějaké budou, ty se vyloučit nedají při těchto rychlostech větru. Nějaké střechy a stromy budou…