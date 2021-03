Třeba si zacvičit v online fitku. Právě takový projekt se loni v listopadu rozhodlo spustit několik mladých slečen z hranického fitness centra Dynamic fit. Stejně jako ostatní fitness centra, i to jejich je již od října uzavřeno kvůli epidemickým opatřením.

„Momentálně si s námi můžete zacvičit každý všední den od 19 hodin na našem Facebooku Dynamic fit. Cvičení jsou upravena tak, abyste je mohli cvičit doma, takže nepotřebujete žádné pomůcky ani příliš prostoru. Může se zapojit celá rodina, to už máme odzkoušené,“ prozradila za Dynamic fit Dominika Marková.

Živé přenosy

Lektorky mají pro zájemce připravena cvičení nejrůznějších obtížností. Na své by si tak měli přijít jak příležitostní příznivci pohybu, tak i drsní sportovci.

„Přenosy jedou živě a techniku jsme vyladili natolik, že máte pocit, jako byste byli s námi přímo ve fitku. Mimo důrazu na cvičení se taky soustředíme na to, abychom vám předali co nejvíce pozitivní energie a společně se zasmáli a zapomněli na starosti současné doby,“ řekla dále Dominika.

Tabatu si zacvičilo přes tisíc lidí

A soudě podle sledovanosti videí na Facebooku volí tuto formu odreagování čím dál více lidí. Úterní tabatu si s Dynamicem zacvičilo více než tisíc nadšenkyň a nadšenců.

„Reakce na náš projekt jsou naprosto úžasné a spousta lidi z celé republiky s námi cvičí pravidelně. Pár jich je dokonce i ze zahraničí. Máme z toho pochopitelně velkou radost,“ neskrývá nadšení jedna z autorek nápadu.

Ve svém aktivitě hodlají holky pokračovat i nadále.

„Je všeobecně známo, ze cvičení způsobuje dobrou náladu a v kombinaci s dobrou hudbou a zábavným trenérem vykouzlí úsměv na tváři snad každému. Proto je pro nás tento projekt tak důležitý a dáváme do toho všechny naše síly, abychom zpříjemnili den co nejvíce lidem a pomohli jim vydržet ještě těch pár těžkých měsíců, co máme před sebou,“ uzavřela Dominika Marková.