Ekocentrum vzniklo na místě původního sběrného dvora, jehož technický stav dlouhodobě nevyhovoval. Práce na novém sběrném dvoře trvaly více než rok.

„V novém prostředí budou moci občané třídit odpady většiny kategorií. Velkou výhodou je kruhové uspořádání, větší přehlednost, a zvláště pak vyšší pozice, ze které se budou odpady do jednotlivých kontejnerů snáze vhazovat,“ prozradil ředitel Ekoltesu Jakub Horák.

Termín k obsloužení si budou muset občané stejně jako v předchozích měsících rezervovat buďto pomocí online rezervačního systému, nebo na telefonním čísle 777 356 735.

„Rezervační systém, který jsme zavedli v rámci epidemických opatření, se osvědčil. Nehromadí se zákazníci na vjezdu ani uvnitř areálu a pro každého se nějaká ta časová skulinka najde,“ uvedla společnost Ekoltes.

Ne všichni však tuto podmínku kvitují. „Jestli to funguje stále tak, že váš pracovník jen od brány ukáže do kterého kontejneru to mám vyhodit a na odjezdu si zapíše jméno a adresu, pak to nechápu. Nesjednávám si schůzku v bance, chci vyhodit smetí, jsem u vás ani ne pět minut a obsloužím se sám,“ vyjádřil své rozpaky jeden z občanů na sociálních sítích.

Naopak s povděkem by mohli Hraničáci kvitovat chystanou novinku v podobě takzvaného re-use centra, do nějž lze odkládat nepotřebné věci, které ještě mohou posloužit dalším lidem.

Za symbolické ceny tak re-use centra nejčastěji nabízejí nábytek, věci do domácnosti, školní a sportovní potřeby, knihy, hudební nosiče, oblečení či nářadí. Tento systém se zatím osvědčil především ve větších městech, třeba v Brně či Ostravě, postupně ale re-use začínají využívat i menší města jako Jihlava nebo Chrudim. (kra)

Provozní doba sběrného dvora

Úterý 7:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Středa 7:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Čtvrtek 7:00 – 12:00 12:30 – 16:00

Pátek 7:00 – 12:00 12:30 – 16:00

Sobota 8:00 – 12:00