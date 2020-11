Dezinfekční prostředek, který obsahuje nanočástice zlata, stříbra a mědi, hubí veškeré bakterie i viry a neškodí lidem ani materiálu. Přístroj, který vyvinula hranická firma ZHT Group se sídlem ve Slavíči, zakoupila společnost Ekoltes už letos na jaře, kdy vypukla první vlna koronavirové pandemie.

Firma ZHT Group se zabývá především vývojem a výrobou plastových nástaveb hasičských a speciálních vozidel, plovoucích čerpadel a jiných plastových výrobků.

Společnost Ekoltes od ZHT Group odebírá také dezinfekční roztok.

„Toto přenosné zařízení pracuje na stlačeném vzduch a trysce, která směšuje vzduch s dezinfekční látkou. Ta je na bázi nanotechnologií, jsou to nanočástice zlata, stříbra a mědi. Roztok rozprašujeme do ovzduší shora. Je to velice aktivní zařízení, než stačí mikročástice dopadnout, vodní složka se odpaří a zcela zlikvidují všechny viry a bakterie, a to nejen koronavirus, ale také například viry chřipky či plísně,“ popsal princip této nejmodernější metody dezinfekce vedoucí provozu společnosti Ekoltes Hranice Václav Laurin.

Obsluhu přístroje zvládnou dva lidé.

„Jeden obsluhuje kompresor a druhý aplikuje roztok přímo v daném prostoru. Při aplikaci je důležité, aby pracovníci měli ochranné brýle a štít. Po nějakých pěti minutách se dá místnost už normálně užívat,“ přiblížil Václav Laurin a doplnil, že působnost trvá zhruba čtyři dny.

Nejmodernější a nejúčinnější

Společnost Ekoltes už od jara provádí pravidelnou dezinfekci každý týden v domově seniorů, na městském úřadě, v autobusech městské hromadné dopravy a také v Domě s pečovatelskou službou.

„Oslovili jsme také školy a službu touto nanotechnologií využila například před znovuotevřením škol v květnu základní škola 1. máje. Nyní v říjnu jsme dezinfikovali také všechny volební místnosti. Není problém se na dezinfekci různých prostor domluvit i v ostatních zařízeních či firmách,“ doplnil.

Pořekadlo, že kovářova kobyla chodí bosa, v tomto případě určitě neplatí. Mimořádná hygienická a ochranná opatření dodržují také uvnitř společnosti Ekoltes.

„Pravidelně touto technologií dezinfikujeme svozová auta, vozidla na dopravě, zametací vozy, prostě veškerou techniku, co tady máme. Stejně tak přistupujeme i k vnitřním prostorům. V kancelářích a šatnách používáme ozonový generátor, který za tři hodiny prostor zcela vydezinfikuje a vyčistí,“ vysvětlil vedoucí provozu Václav Laurin.

Podle něj je dezinfekce prostor, kde se potkává různé spektrum lidí, důležitá.

„Tato nanotechnologie má určitě velký význam především tam, kde se stýká větší množství lidí. V rámci koronaviru je tato technologie bezesporu ta nejmodernější a především nejúčinnější,“ konstatoval na závěr vedoucí provozu společnosti Ekoltes Hranice Václav Laurin.