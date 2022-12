Čísla vyletěla nejvíce na Prostějovsku a Olomoucku, kde přeskočila hranici 3000 případů na 100 tisíc obyvatel.

Epidemický práh, za nějž hygienici považují 1600 až 1800 nemocných na 100 tisíc obyvatel, je překročený i na Přerovsku a Šumpersku, kde je možné hovořit o počínající epidemii.

Zubní pohotovost v Olomouci? Neuspěl, měli plno dlouho před "zavíračkou"

U dětí do pěti let je nemocnost na Olomoucku a Prostějovsku nad 12 tisícovkami případů na 100 tisíc obyvatel. Taková nebyla v prosinci několik let. Čekárny pediatrů na Olomoucku jsou plné.

„Jde to nahoru, ale tento týden je to extrém. Ordinujeme denně o dvě hodiny déle. Léky nejsou,“ shrnula současnou situaci v ordinaci olomoucká lékařka pro děti a dorost Kateřina Dorazilová.

Chybí čípky a sirupy

Výpadky léků ženou rodiče nemocných dětí, ale i lékaře a lékárníky do krizové situace. Chybí čípky, sirupy na horečku, sirupy na kašel, antibiotika – penicilinová řada.

„V některých lékárnách dělají paralenové čípky. Maminky musí obvolat lékárny a sehnat co se dá,“ radila dětská lékařka.

Podle lékařů se kromě chřipky šíří rovněž RS viry, které také způsobují infekce dýchacích cest.

Lékárníci hlásí, že nedostatkové jsou v Česku léky s obsahem ibuprofenu a paracetamolu pro děti.

„Důležité je zachovat klid a nehromadit léčivé přípravky doma. Léky, které ještě k dispozici jsou, by měly být do obnovení dodávek k dispozici především akutně nemocným dětem,“ žádala tento týden Česká lékárnická komora.

Miliony světýlek ozdobily Šantovku, krizi navzdory. Kolik stojí jejich provoz ?

Lékárník najde řešení

Pokud mají rodiče nemocné dítě, měli by se v současné situaci poradit s lékárníkem, který najde řešení.

„Dětem od 9 kilogramů je možné podat tablety pro děti s obsahem 125 mg paracetamolu, dětem nad 20 kilogramů je možné podat půlku tablety s obsahem paracetamolu pro dospělé, tablety pro děti s obsahem 125 mg paracetamolu, tablety s ibuprofenem o dávce 200 mg nebo horký nápoj s paracetamolem pro juniory,“ radí lékárnická komora na svém webu.

Ministerstvo zdravotnictví uklidňovalo, že se podařilo dojednat dodávku 300 tisíc balení dětského sirupu Nurofen, které začnou být k dispozici už před Vánoci.

„Problém s nedostatkem Nurofenu ve formě sirupu pro děti je celoevropský, nepotýká se s ním pouze ČR. Vyzval jsem SÚKL k rychlejšímu jednání v oblasti nedostatku léků a jednání s výrobci o jeho vykrytí,“ reagoval na situaci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Snížení horečky u dětí



Teplotu do 38°C neovlivňujeme.

Při vzestupu nad 38°C je možno snižovat těmito způsoby:

Fyzikální metody:

• sprchování - ne u dětí mladších 1 roku – vlažná voda okolo 25° C po dobu 2 minut, pak dítě utřeme, po 20 minutách teplotu zkontrolujeme a v případě potřeby opakujeme

• zábaly – dítě zabalíme do osušky namočené ve vlažné vodě cca 18°C teplé a ponecháme v zábalu 10-15 minut, balíme pouze hrudník a břicho, končetiny necháváme volné, ničím nepřikrýváme

• teplota v místnosti ideálně 24°C

• lehce přikryjeme a po 20 minutách změříme teplotu

• můžeme opakovat 3x během 2 hodin

• nikdy se nesnažíme dosáhnout normální teploty, stačí snížit teplotu o 1-2 stupně

• nikdy nesprchujeme ani nedáváme zábaly při mramorované kůži nebo studených, promodralých končetinách

• nikdy nedáváme pod dítě igelitovou folii. Abychom nepromáčeli postel, použijeme silnější osušku



Zdroj: Nemocnice Šternberk