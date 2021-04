Pro řidiče ve směru od Olomouce, kteří trávili dlouhé minuty čekáním v kolonách u podjezdu v Předmostí, znamená otevření estakády konec nervy drásajících chvil. Podjezdu se totiž zcela vyhnou a po estakádě zamíří rovnou na rozšířenou Polní ulici. Ulice Velká Dlážka, dnes věčně ucpaná auty, bude slepá.

„Po spuštění estakády dojde k uzavření křižovatky u Lidlu s tím, že bude ponechána jen jedna propojovací větev, která se teď staví a v době spuštění estakády už bude hotová. Poslouží průjezdu aut z Předmostí na Lipnickou ulici a zpět a provoz zde bude řízen semaforem,“ přiblížil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Do Velké Dlážky se vrátí parkování

Veškerá doprava z centra města do Předmostí a zpět nově zamíří pouze po estakádě a ulice Velká Dlážka bude slepá. Například řidič, který se potřebuje dostat z Palackého ulice do Předmostí, se vyhne Velké Dlážce a zamíří přes nábřeží na ulici Polní, kde se napojí.

Dopravní řešení přinese výhody i místním řidičům a obyvatelům panelových domů.

„Do ulice Velká Dlážka se totiž opět vrátí podélné parkování u silnice, protože se odstraní jízdní pruhy pro autobusy. Dopravní zátěž v této části se tedy sníží,“ zmínil.

Uleví se ale i chodcům - nově totiž bude možné přecházet od ulice Velká Dlážka směrem k Lidlu přes Lipnickou ulici, kde má být vyznačeno místo pro přecházení.

Stavba nové okružní křižovatky u Lidlu má být kompletně hotová do konce září.

Autobusy po objížďce

Na změny se musejí připravit také cestující městské autobusové dopravy - zrušena bude totiž zastávka na Velké Dlážce ve směru do Předmostí.

„Neznamená to, že by byla Velká Dlážka úplně odříznuta. Zastávka v této ulici bude obsluhována pouze autobusy, které nepotřebují do Předmostí. Pojedou tam tedy linky, které míří na Kopaniny. Linka 104, která jede přes Palackého, Svépomoc a obslouží Velkou Dlážku, zastaví u bazénu,“ doplnila Margita Považanová z odboru evidenčně-správních služeb přerovského magistrátu, která má na starosti městskou autobusovou dopravu.

Cestující z místních částí Čekyně, Žeravice nebo Penčice, kteří dnes jezdí autobusem přes Předmostí, zamíří po objízdných trasách s využitím silniční estakády.

„Každá linka bude mít vlastní režim a je specifikována samostatně,“ řekla.

Spoje městské autobusové dopravy začnou jezdit po objízdných trasách od 5. května. Pro usnadnění výjezdu osobních aut a autobusů z Předmostí bude na křižovatce se silnicí I/55, II 150 a Prostějovská semafor.

Do další fáze se posunou v květnu i stavební práce na druhé etapě modernizace železničního koridoru, které nyní probíhají v Přerově. Uzavře se totiž problematický železniční přejezd v Dluhonicích. Řidiči ve směru z Dluhonic mohou využívat trasu přes Staré Rybníky.