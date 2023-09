VIDEO: Festival Světlo Valmez přilákal davy na jedinečnou podívanou i na Kollera

Tři desítky světelných instalací, unikátní 270° videomapping na zámek Žerotínů, ale také koncerty Davida Kollera, kapely The Silver Spoons nebo speciální dronová show. To vše přilákalo davy lidí do centra rozzářeného Valašského Meziříčí. V pátek 15. září se uskutečnil pátý ročník unikátního festivalu Světlo Valmez a na náměstí a v přilehlých uličkách nebylo k hnutí.

Světlo Valmez 2023 | Video: Iva Nedavašková