Výstava nahlíží do dvou autorových směrů. Prvním jsou netradiční fotografie z Evropských jazzových dnů v Hranicích. Druhým tématem jsou snímky z cest po světě, například z Izraele, Řecka, Itálie nebo Spojených států amerických.

„Každý rok udělám stovky fotek a jsem rád, když se mi za ten rok povedou dvě tři čtyři pěkné fotky,“ řekl v rozhovoru pro Hranický týden fotograf Milan Kaštovský. Jeho expozice je k vidění ve výstavní síni Stará radnice do pátku 14. února.

V červnu oslavíte významné životní jubileum, pamatujete si, kdy jste vzal fotoaparát do rukou poprvé?

To mi bylo asi tak tak deset let. Můj tatínek taky fotografoval a doma měl i černou komoru. Často jsem se díval, jak ty fotky vznikají, jak lezou ven. A tak moc mě to uchvátilo, že od té doby fotím pořád.

Vzpomenete si na svůj první snímek?

Ne, na to už si nepamatuji, ale ze začátku jsem chodil hodně fotit do přírody. Pak mě bavily různé mašinky, jako motorky, auta a podobně.

Kdy jste zjistil, že fotografie bude nedílnou součástí vašeho života?

Někdy v sedmdesátých letech jsme se Standou Drozdem založili Fotoklub v Ostravě. To jsem pak začal fotit vážně a začal jsem také vystavovat.

Fotografování byl ale stále jen koníček, kde jste během života pracoval?

Prvních dvacet let jsem pracoval v ostravské Nové huti jako projektant ocelových konstrukcí a potom v Metasportu Ostrava, kde jsem dělal lyžařské vleky jako technolog, revizní technik a vývojář. Dokonce jsme vyvinuli dva vodní vleky pro vodní lyžaře a ty stále ještě fungují. Od 90. roku jsem v Hranicích a tady jsme s bratrem a dalším fotografem Jirkou Andrýskem založili fotoobchod. Tím jsem se 15 let živil a nyní jsem patnáct let v důchodu a fotografuji pořád.

Mezi hranickými fotografy jste známý tím, že jste velice dlouho používal klasický fotoaparát na film. Čím fotíte dnes?

Určitě nefotím telefonem (smích). Mám rád kvalitní přístroje Canon. Ještě polovina fotek na výstavě je negativ pozitiv, protože první digi fotoaparát jsem si pořídil teprve před devíti lety.

Máte nějakou svoji nejoblíbenější fotku?

Každý rok udělám stovky fotek a jsem rád, když se mi za ten rok povedou dvě tři čtyři pěkné fotky. Mám ale moc rád fotky z moře. Už přes deset let dělám námořní jachting a tak každý rok jezdím na moře. Teď pojedu na jachtu do Turecka, potom do Chorvatska a pak mám v plánu ještě Thajsko, tak snad to vyjde.

Milan Kaštovský je hranický rodák. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Olomouci. V letech 1959 až 1983 působil jako konstruktér – projektant ocelových konstrukcí v Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě. Od roku 1983 až 1991 pracoval v Metasportu Ostrava jako technolog, revizní technik a vývojový pracovník lyžařských vleků.



Od roku 1969 byl členem Fotoklubu DK Nová huť Klementa Gottwalda. Zde absolvoval mnoho odborných přednášek a školení a také Školu výtvarné fotografie. Také byl členem tvůrčí skupiny. Od roku 2004 až 2009 studoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor dějiny umění a výtvarné techniky včetně fotografie.



V roce 1991 v Hranicích založil se svým bratrem a Jiřím Andrýskem firmu Mijoka, fotoobchod a fotografické služby. Od roku 1970 také často své fotografie vystavoval. V letech 2003 až 2017 vystavoval svoji tvorbu na výstavách fotografií z minulých ročníků Jazzových dnů v Hranicích, společně s Jiřím Necidem a Pavlem Diatkou. Vystavoval také v zahraničí, například v Holandsku, Polsku, Slovinsku, na Slovensku. Zdroj: MKZ Hranice