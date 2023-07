Vstupní prostory Staré radnice na Masarykově náměstí v Hranicích, kde nyní sídlí knihovna a muzeum, obsadili stavební dělníci. Foyer prochází opravou, která si vyžádá 3,8 milionu korun.

Foyer Staré radnice v Hranicích prochází opravou. | Foto: Deník/Liba Mátlová

„Vstupní prostor je vlhký a opadává zde omítka. Proto se budou dělat nové provětrávané podlahy s dlažbou a nové omítky. Zároveň se vymění osvětlení a vstupní dveře,“ vysvětil mluvčí města Petr Bakovský.

Busta T. G. Masaryka, která se zde nachází, se přesune do vnějšího podloubí. Úpravy by měly být hotové do konce září. „Bohužel to přinese také nutnou přestávku v činnosti městské knihovny přes letní prázdniny,“ doplnil Bakovský.

Věž Staré radnice je momentálně uzavřena, a to kvůli poškození ochozu a krovu. Památku čeká rovněž rekonstrukce.

„Protože není možné jít nahoru, myšleno na věž Staré radnice, která je z technických důvodů zavřená, přináší letošní sezona komentované prohlídky po zajímavých místech ve městě,“ vzkazuje Naďa Jandová, ředitelka Městských kulturních zařízení Hranic, které nabízejí hned několik prohlídek.

Cílem jsou vojenské ústavy, židovské Hranice, lázně Teplice nad Bečvou, Kunzova vila nebo třeba městský hřbitov či Hranická propast. Červnové a červencové prohlídky se konaly už první sobotu v měsíci.

Ti, kdo tyto termíny nestihli, mají možnost se jich zúčastnit 5. srpna. Sraz účastníků je ve 14 hodin u bočního vstupu do Stálé expozice posádky na třídě ČSA v Hranicích.