Galerii M+M ozdobilo na 120 betlémů z nejrůznějších materiálů, kterým jednoznačně kraluje dřevo. Ale jesličky, zobrazující narození Ježíše Krista, zde lze spatřit také ze šustí, háčkované, paličkované, pletené a dokonce také z kamene.

„Letos u nás vystavuje deset kolektivů a dvaapadesát jednotlivců, a to nejen z Hranic a okolí, ale prakticky z celé Moravy. Máme z toho velkou radost a všem našim věrným vystavovatelům velice děkujeme,“ vyjádřila radost majitelka galerie Anna Musilová.

Velké díky věnovala také její dceři, která ji s instalací expozice pomáhala.

Páteční vernisáž jubilejního 25. ročníku výstavy betlémů zpestřilo vystoupení Dětského sboru Sluníčko ze Základní umělecké školy Potštát.

„Vánoční atmosféra je tady rok od roku krásnější. Je ohromující, co Anička Musilová dokázala. Je až neuvěřitelné, že za pětadvacet let svojí úžasnou obětavostí a nápady dokázala něco tak krásného pro Hranice a okolí, za to ji patří ohromné díky a přeji ji krásné Vánoce. Každé město tohle nemá, takovou Aničku si musí Hranice považovat,“ řekla s úctou senátorka Jitka Seitlová, která přiznala, že se na hranickou výstavu ještě vrátí, tentokrát se svým vnoučkem.

Výstava betlémů v Galerii M+M patří v Hranicích k těm nejnavštěvovanějším expozicím. Tradičně se těší velké přízni, za poslední léta si ji každoročně nenechá ujít na deset tisíc návštěvníků.

K věrným umělcům, kteří zde svá díla pravidelně vystavují, patří řezbář Josef Urban z Hustopeč nad Bečvou, Jiří Mikšík z Paršovic, Jiří Vybíral z Rakova, Voldánovi z Drahotuš, žáci ze Základní školy Všechovice či klienti z Větrného mlýna Skalička nebo z místního Domova seniorů.

Výstava betlémů a vánočních tradic bude v Galerii M+M na Jurikově ulici v Hranicích k vidění až do pátku 20. prosince každý den, dopoledne na zazvonění a odpoledně od 13 do 17 hodin.