Už po šestadvacáté zdobí Galerii M+M stovky nejrozmanitějších kraslic, velikonočních perníčků, aranží ze dřeva, keramiky, proutků, šustí nebo vlny.

„Výstavu jsem dělala i s tím vědomím, že možná nebude otevřená. Ale chtěla jsem, aby se lidé potěšili a vzpomněli si, že Velikonoce jsou. Musíme věřit v lepší časy. Když budeme doufat, budeme k sobě a ke svému okolí ohleduplní, když budeme dodržovat, co máme, tak se to zlepší. Musí se zlepšit. Musíme v sobě budovat naději a nesmíme se nechat stáhnout do napětí, že ten čas je zlý a bude horší. Ne, bude lepší a záleží na nás na všech,“ doufá hranická galeristka Anna Musilová, která v těchto dnech oslavila své úctyhodné 88. narozeniny.

Pro drobnou, stále usměvavou ženu, plnou energie a optimismu jsou Velikonoce nejkrásnějšími svátky v roce a bez jarní expozice, kterou každoročně navštívily tisíce obdivovatelů, by to zkrátka nešlo.

„Touto výstavou bych chtěla navodit aspoň trošinku radosti, ať každý hledáme radosti ve svém okolí, ve své rodině a ve všem co činíme. Ať si radost pěstujeme. Radost nechodí sama, ta se musí pěstovat. Vždycky to pomůže překonávat tu tíhu lépe, nezůstat stranou, nezůstat ke všemu apatický, vzepřít se všemu zlu a věřit, že bude zase dobře,“ doplnila s nadějí a laskavostí sobě vlastní Anna Musilová.

Jestli budou moct návštěvníci obdivovat letošní Velikonoční výstavu v M+M naživo, je zatím ve hvězdách, ale Anna Musilová má jasno. „S úklidem spěchat nebudu, tak uvidíme,“ dodala s úsměvem galeristka s tím, že ta loňská byla v prostorách galerie nainstalována až do poloviny června.

Její snahu a obětavost kvituje řada obdivovatelů a příznivců Galerie M+M v Hranicích. „Anička je prostě úžasná!!!! To je takové sluníčko v dnešní smutné době!!!!,“ vystihla Lenka Kopřivová.