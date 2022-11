Narodil se v Hranicích 2. srpna 1926 jako nejstarší z pěti dětí. Vychodil obecnou měšťanskou školu v Hranicích a měl v úmyslu pokračovat na obchodní akademii v Přerově.

Protože ale začala válka, místo studia odešel na učení ke strýci, který byl holič. O herectví projevoval zájem už od mládí, kdy působil v hranickém Beskydském divadle. Vojenskou službu strávil od roku 1948 v Armádním uměleckém souboru v Praze a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou.

Gustav Oplustil: Hranické staré město se mi moc líbí, náměstí mě překvapilo

V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny Divadla československé armády na Vinohradech, kde pracoval pět let.

Byl dramaturgem řady estrádních a zábavných pořadů v Městském domě osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize, kde začal spolupracovat jako dramaturg mimo jiné i s režisérem Zdeňkem Podskalským.

Přispíval také do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. Práci scénáristy se věnoval aktivně více než padesát let a v roce 2002 byl uveden do Dvorany televizní slávy TýTý.