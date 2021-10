Detailnější informace o programu oslav 150 let od založení Gymnázia Hranice najdou zájemci na webových stránkách školy. Pro účast na představení na Staré střelnici je potřeba mít rezervované místo.

Návštěvníci budou mít možnost školu na Zborovské ulici prozkoumat také v sobotu od 9 do 12 hodin. Zlatý hřeb oslav nicméně přinese až sobotní odpoledne, když se oslavy přesunou do areálu Divadla Stará střelnice. Během dvou programových bloků se zde představí nejen současní studenti gymnázia, ale také věhlasní absolventi, kterým se podařilo uspět na širokém poli rozličných oborů.

Nejstarší střední škola v Hranicích slaví 150 let od svého založení. Významné jubileum si gymnázium připomíná už tento pátek a sobotu, kdy je naplánován den otevřených dveří. Hlavní tahák oslav však představuje sobotní program v Divadle Stará střelnice, kam dorazí významní absolventi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.