Podcast

„Nikdo by nechtěl chodit do práce, aniž by věděl, jestli dostane zaplaceno,“ rozebral Procházka i finanční stránku závodu.

Toho se na vrcholu v roce 2009 zúčastnilo 1620 jezdců na hlavní trase a k tomu přes 600 dětí. „Teď jsme měli problém dát dohromady 400 účastníků,“ pokrčil organizátor Šely rameny.

Také závodění mládeže je podle něj velkým tématem. A to nejen v cyklistice. „Je blbost dělit děti na amatéry a ty lepší,“ zmínil Aleš Procházka.

Závěrem nevyloučil, že by v budoucnu rád uspořádal dětský závod v přerovském parku Michalov. Jak by mohl vypadat?

