Harry Potter, nástupiště 9 a ¾ i Bradavice. Stodola u Bečvy na Rybářích se tento víkend promění ve školu čar a kouzel. Všechny čaroděje, čarodějky i mudly čeká víkend plný překvapení a zážitků.

Organizátorky akce Harry Potterování Radka Kunovská a Veronika Strnadlová. | Foto: Se souhlasem Radky Kunovské

Stezka pro malé kouzelníky, pískování, malování na obličej i třpytivé tetování, fotobudka či Bradavická kavárna se specialitami i lektvary. To vše zažijete v sobotu 2. a v neděli 3. března ve Stodole u Bečvy na Rybářích nedaleko Hranic, kde se koná akce s názvem Harry Potterování.

Sobotní program zaujme děti i dospělé. „Po tom, co projdete Nástupištěm 9 a 3/4, ocitnete s v Bradavicích, kde vás profesorka McGonagallová, respektive Moudrý klobouk rozřadí do kolejí a vaše dobrodružství může začít,“ slibuje jedna z organizátorek celé akce Radka Kunovská.

Eliška Kubecová jako Lenka LáskorádováZdroj: Se souhlasem Radky KunovskéCelý den budou děti potkávat opravdového Harry Pottera, který se s nimi rád vyfotí v připraveném fotokoutku a pro každého z nich bude mít tajemný vzkaz. „Lenka Láskorádová z Tvoříme s Eliškou bude zasněně proplouvat Bradavicemi celou sobotu a dětem rozdávat úkoly. Ti úspěšní od ní získají strašibrýle,“ pokračovala Radka Kunovská.

Do sobotního programu se zapojil také klub pro děti i rodiče v čele s Radkou Otáhalovou Montík, připravil stezku pro malé kouzelníky. Komu se podaří splnit úkoly, může se těšit na část Hagridova pokladu.

„Chybět nebudou ani tvořivé dílničky pro šikovné ručičky. Také u dětí velmi oblíbené pískování. Obrázky a mandaly z písku bude mít ve Stodole své místo. Paní Hanka Remešová Vitíková připravila speciální potterovské obrázky,“ prozradila další aktivity. Pískovat mohou samozřejmě i dospělí. Sady na pískování můžete přímo na místě zakoupit a tvořit i v pohodlí domova.

Tematické malování na obličej i výrobky

Celou sobotu mohou dospělí i děti zažít na své tváři štětce Radky Kunovské, která je mistryní ČR v malbě na obličej a dekolt. Chybět nebude ani její oblíbené třpytivé tetování. V průběhu nedělního odpoledne vám ukáže, jak sama sebe promění v Dobbyho. „Snad někdo daruje ponožku a Dobbyho osvobodí,“ usmála se organizátorka.

Kateřina Šustek ze Salonu Tomešová - Šustek - Kunovská připravila kromě svých překrásných JeVi šperků i limitovanou edici Harry Potter. Zakoupit můžete také výrobky hranických tvořilek, které spolupracují s Life Art Gallery Soni Daniecové.

Tematických výrobků a dárečků není nikdy dost. „Protože knihami to všechno začalo…, majitelka knihkupectví Nebe z hranického náměstí Markéta Lukášová připravila výběr knih, sešitků i tematických drobností. O krásnou tištěnou fotopamátku se postará Petr Šrom se svou fotobudkou z party Svatbařů. Využít jeho služeb můžete v sobotu v čase od 14 do 17 hodin,“ vyjmenovala další program.

Stezkou Laviny to celé nekončí

Významným partnerem celé akce je také SVČ Domeček Valašské Meziříčí, kteří ochotně zapůjčili mnoho rekvizit. Díky nim bude Stodola ještě kouzelnější. Celým sobotním programem bude provázet Svatební agentka Jana Kubáčová. „V 17 hodin se přesouváme na venkovní prostranství Bradavické školy, prostor kiosku u Stodoly, kde pro všechny účastníky malé i ty větší připravili členové klubu Lavina dobrodružnou stezku. Návštěvníky čeká několik stanovišť s úkoly a připravujeme i nějaké to překvapení," prozradila jedna z členek klubu Lavina Soňa Daniecová.

Večerní program v duchu kouzelnického kvízu

V 19 hodin začíná program pro větší kouzelníky a dospěláky. „Kvíz, který připravujeme, bude plný otázek a budete mít příležitost prozkoušet své znalosti. Doporučujeme ještě rychle zhlédnout aspoň některé z filmů. Všech sedm dílů knih už do soboty přečíst asi nestihnete," láká na večerní program Jana Kubáčová.

Součástí večera bude i kouzelnické představení Daniela Zdražila, studenta druhého ročníku Bradavické školy z koleje Mrzimor. Večer bude plný her a soutěží o lákavé ceny.

Pokračovat se bude i v neděli

„Sobotou Bradavické dobrodružství nekončí, komu by se to všechno chtělo hned uklízet," řekla s úsměvem Veronika Strnadlová ze Stodoly. Nedělní bradavická kavárna otevře už v 10 hodin. Děti mohou vyrazit na cestu za Hagridovým pokladem, vyzkoušet pískování, nechat si udělat třpytivé tetování, myslete na to, že přijde i Dobby.

Po oba dny ochutnáte Bradavické speciality i lektvary z edice Harry Potter. „Velmi se těšíme na všechny fanoušky kouzelnického světa. Kouzelnické oblečení a převleky jsou vítány. Pro mudly bude otevřen kiosek, kde se mohou občerstvit, jak jsou zvyklí," dodává Veronika Strnadlová.

Na sobotní program je vstupné dobrovolné. Večerní část je ale kapacitně omezená a je nutné zajistit si lístky na Bradavický express. K zakoupení jsou v hranickém informačním centru v přízemí zámku nebo ve Stodole u Bečvy.

„Organizace a plánování této akce dalo dohromady fantastickou partu nadšenců a skvělých lidí nejen z našeho města. Velmi si vážíme také pomoci všech fanoušků, kteří zapůjčili kufry pro Bradavický express a další rekvizity. Bez všech jmenovaných bychom akci v takovém rozsahu připravit nedokázali," uvedla na závěr za všechny pořadatele Radka Kunovská.