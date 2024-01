VIDEO/ Po více než čtyřiadvaceti letech ukončil svou profesní kariéru u hasičského sboru Tomáš Novák, který polovinu své služby působil jako velitel stanice Hranice.

Poslední jízda velitele stanice Hranice Tomáše Nováka | Video: HZSOL

„K hasičům nastoupil v roce 1999 do Přerova jako výjezdový hasič, jeho cesta vedla poté do Olomouce, kde se specializoval na lezecké záchranářství a stal se součástí lezeckého družstva,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Od roku 2011 pak velel hranické stanici, která spadá do kategorie P2. „Nejvíce si cením toho, že se mi v Hranicích podařilo během let vybudovat pro hasiče sportovní výcvikový areál. Už léta zde s kolegou Arnoštem Lenochem pořádáme tradiční soutěž Hranická věž, která je zařazená do série závodů Českého poháru ve dvojboji,“ popisuje Tomáš Novák.

Vyzdvihuje také úzkou spolupráci a dlouhodobé perfektní vztahy se samosprávou, institucemi a soukromými firmami ve městě.

„Vždy mi záleželo na tom, aby byli kluci připraveni na všechna nebezpečí, která se mohou v regionu vyskytnout. Proto jsme pravidelně připravovali společná cvičení s armádou, v průmyslových areálech nebo například v unikátních jeskyních. Podíleli jsme se také na organizaci různých akcí pro školy, děti i veřejnost,“ vysvětluje nyní již bývalý velitel, který působil rovněž jako instruktor pro výcviky ve flashover kontejneru, kde se hasiči připravují na zdolávání požárů v uzavřených prostorách.

Vztahy v regionu prověřila covidová léta. „Hasiči pomáhali například v místní nemocnici a podíleli se na mnoha činnostech v souvislosti s bojem proti pandemii. Jako zkušený člen posttraumatického týmu pak pomáhal v krajském asistenčním centru válečným běžencům z Ukrajiny,“ vyzdvihla Lucie Balážová.

Věnoval se také preventivně-výchovné činnosti na základních školách. „Nejvíce mě bavila práce s lidmi. Bude mi rozhodně chybět kolektiv, který byl na hranické stanici skvělý. Rád se za kolegy zastavím. Přeji jim pevné nervy, vytrvalost a výdrž a zároveň jim děkuji za pomoc a podporu, kterou mi na maximum projevovali celých dvanáct let,“ uzavřel Tomáš Novák, který je držitelem celostátní medaile Za věrnost II. stupně.

„Tomášovi děkujeme za léta věrné a spolehlivé služby a přejeme do dalších let mnoho elánu a úspěchů,“ doplnila mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.