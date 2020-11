Dvaatřicátý ročník Fóra odstartuje 22. srpna a lidé budou moci celý poslední týden v srpnu sledovat kováře při práci za běžné návštěvnické vstupné.

„Plastiku pro Helfštýn vytvoří tentokrát mistr ze známé rodiny Habermannů. Kovář a sochař David Habermann se zařadil do třetí generace slavného rodu, který je pro znalce práce s kovem synonymem černého řemesla,“ přiblížil kastelán hradu Jan Lauro. Umělec bude vytvářet dílo, jež se později stane součástí hradní expozice, společně s několika pomocníky.

„Autor zatím námět neprozradil, takže i pro nás bude překvapením. Ve tvorbě Davida Habermanna převažují ornamentálně pojatá díla se silným nádechem secesního tvarosloví. Skvěle využívá tvárnosti kujného železa s důrazem na plynulé přechody linek, ladné zeštíhlování a opětovné přechody k masivním profilům,“ popsal Jan Lauro.

V užitné tvorbě se snaží dílo co nejvíce přizpůsobit prostoru, pro který vzniká, aby celek působil harmonicky.

„Po zhlédnutí místa, na které má být exponát instalován, a zjištění parametrů vytvoří vlastní návrh. Pak následuje mravenčí práce - rozkreslení díla v životní velikosti, čímž vzniká jakási skica, podle níž je pak výrobek vykován,“ nastínil.

David Habermann se zaměřuje i na figurální plastiku a jeho kované sochy jsou typické snahou o dodržení autentických proporcí. Každé jeho dílo je originál, vytvořený podle vlastního návrhu. Je zpracováno ručním kováním a kompletováno moderními technologiemi.

Spíše přátelský sraz

Kovářské fórum bývá každoročně předzvěstí celosvětového setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Největší akce svého druhu v Česku, na niž pravidelně zamíří na pět stovek mistrů černého cechu, se ale letos kvůli obavám z nákazy koronavirem neuskuteční. Zvuk kovadlin se přesto poslední srpnový víkend třetím nádvořím ponese. Hefaiston nahradí Noční kování a svou účast přislíbilo několik desítek kovářů z Čech, Moravy a Slovenska.

„Jde o to, abychom ducha Hefaistonu nevyháněli z hradu a kontinuita akce nebyla přerušena. Oslovili jsme proto české a slovenské umělecké kováře, kteří podle prvních reakcí na Helfštýn rádi přijedou. Bude to ale spíše přátelský sraz bez zásadní organizace, který bude probíhat v sobotu 29. srpna od 15 hodin až do půlnoci,“ uvedl Jan Lauro. Součástí jsou i komentované noční prohlídky hradu.

Letošní setkání uměleckých kovářů se bude podle něj podobat prvním ročníkům Hefaistonu - poprvé se totiž rozezněly kovadliny na hradě v srpnu 1982, kdy se na prezentaci řemesla sešlo osmnáct kovářů. Akci později povýšil mistr Alfred Habermann, který byl jedním ze zakladatelů Hefaistonu v podobě, jakou dnes známe.