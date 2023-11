Tři muži z Olomouckého kraje, dva z Prostějovska a jeden z Olomoucka se v září dozvěděli o tom, že jsou HIV pozitivní. Jedná se o poslední případy, které se objevily v měsíčních výkazech o výskytu a šíření HIV/AIDS v České republice, kde je podle odborníků až 1000 osob, jež o své HIV pozitivitě nevědí.

Testování na HIV. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

V Olomouckém kraji od počátku letošního roku do září přibylo 9 HIV pozitivně testovaných. Právě v těchto dnech probíhá mezinárodní kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenky. Nabízí bezplatné testy na infekci HIV, žloutenky typu B a C, případně na syfilis. Vyšetření je dostupné pro všechny, zdarma a anonymně.

V poradnách příchozího zaregistrují jen pod číselným kódem. Zájemce se může mnohé dozvědět, budou mu k dispozici odborníci, se kterými může například konzultovat svou konkrétní životní situaci. Zodpoví mu otázky, zda může být ohrožen některou z pohlavně přenosných chorob, případně zda může kohokoli ohrozit on sám.

Jak informoval Státní zdravotní ústav, v České republice je aktuálně až 1000 osob, které nevědí o své HIV pozitivitě. Léčba je přitom už na takové úrovní, že zahájí-li se včas, dokáže zachovat kvalitu života. Klíčem je tedy co nejdříve infekci odhalit.

Na test stačí odběr krve, nejde o nic neobvyklého, výsledky se lidé dozví rychle. Seznam poraden s prodlouženou pracovní dobou je na webu tadyted.com, každý si může najít místo, které má nejblíže svému bydlišti.

„Mnozí se mohou domnívat, že se jich testování na takové nemoci netýká, ale ruku na srdce. Víte jistě, že jste během života neměli ani jeden nechráněný sex? Víte jistě, že váš partner či partnerka měli čerstvý negativní test na pohlavně přenosné nemoci? Pokud ne, je lepší se ujistit. V případě, že by test byl pozitivní, nasměrujeme člověka hned do specializované péče, protože čím dříve se začne léčit, tím vyšší kvalitu života lze zachovat, a to na opravdu dlouhá léta,“ zdůrazňuje Anna Kubátová, Manažerka Národního programu HIV/AIDS v Česku.

Možnost nechat se anonymně a bezplatně otestovat na přítomnost viru HIV zavedla od 5. října Fakultní nemocnice Olomouc. Poradna je otevřena na Klinice chorob kožních a pohlavních (pavilon P1) každý pracovní čtvrtek od 15.35 do 17.35 hodin. K návštěvě ordinace není nutné mít doporučení od lékaře.

„Pokud klient upřednostňuje tuto anonymní formu testování, může k nám přijít a nechat si naším zdravotnickým personálem odebrat krev. V případě pozitivního výsledku se otevírá cesta k co nejčasnější léčbě v některém z osmi HIV center, takže věřím, že tato nabídka napomůže k zabránění šíření nemoci AIDS především mezi rizikovými skupinami obyvatel,“ vysvětluje primářka Kliniky chorob kožních a pohlavních Renata Kučerová.

I v dnešní době může toto onemocnění podle primářky probíhat smrtelně, a to nejčastěji při pozdním rozpoznání a zahájení léčby.

„Proto je důležité zabránit přenosu HIV zejména svým zodpovědným chováním. A pokud již k rizikovému chování došlo, rozpoznat ho co nejdříve a začít včas léčit,“ apeluje.

