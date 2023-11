Budou ždímačky na plavky i lehátka na plovárnu. Hlasování v Hranicích odpadá

Hlasování o návrzích do participativního rozpočtu letos v Hranicích nebude. Stalo se bezpředmětným. Z pěti podaných návrhů by totiž do hlasování byly zařazeny pouze dva a oba se finančně vejdou do vyčleněné částky 1,5 milionu korun, takže se město rozhodlo, že zrealizuje oba.

V rámci participativního rozpočtu vyhrálo v roce 2019 hřiště na plážový volejbal. Duben 2021. | Foto: Deník/Liba Mátlová