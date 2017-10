Hody ve Skaličce lákaly na zabijačkové speciality i planetárium

Nejen místní, ale také lidé z širokého okolí, si v sobotu nenechali ujít již jedenáctý ročník oblíbených hodů ve Skaličce na Hranicku. Také v letošním roce nechyběly zabijačkové speciality, děti nadchlo nafukovací planetárium.

„Tyto tradiční hody pořádáme od roku 2007. Předtím tu hody nebývaly. Přemýšleli jsme nad tím, které datum vybrat, a protože naše kaplička je zasvěcena svatému Teodorovi, což je 23. října, proto jsme se rozhodli pro takové podzimní slavnosti,“ prozradila starostka obce Petra Kočnarová.



Sobotní program odstartoval v deset hodin dopoledne, na programu byly zabijačkové speciality. Na ty se každoročně sejdou desítky lidí, na své si ale přišly také děti.

„V letošním roce je program takový, že se zde lidé opět setkávají, máme připraveny čtyři druhy jídel. Nechyběly ani zabijačkové speciality. I letos máme zábavný program pro děti, jedná se o mobilní planetárium a tvorbu obrázků mandaly. Každoročně se zde sejde veliký počet lidí, dokonce jezdí i přespolní,“ dodala starostka. K tanci a poslechu hráli v místní sokolovně, kde hody probíhaly, harmonikáři.



Barevné obrazce si přišla vyzkoušet také jedenáctiletá Aneta Ulrichová ze Skaličky.

„Výroba mandal se mi moc líbí, není to pro mě nic nového, protože je tvořím i doma. Dnešní výrobek si ale domů určitě odnesu,“ řekla s úsměvem.



Veliký zájem byl také o planetárium. „Pro děti je to super nápad, moc se mi to líbí, ty moje jsou na to ještě bohužel malé, tak snad budou mít možnost vyzkoušet si to i v příštích letech. Na hody chodím každý rok, je tu v podstatě celá obec,“ řekla stručně jedna z přítomných maminek.



Díky štědrým sponzorům se lidé dočkali i poměrně zajímavých cen v tombole. Ti nejšťastnější vyhráli LED televizi.



Hody pokračovaly také v neděli. „O půl dvanácté se v místní kapličce uskuteční slavnostní mše svatá, během které se světí dary z celého roku, například víno nebo věnec,“ uzavřela Petra Kočnarová.