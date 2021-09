V pobytových sociálních zařízeních v Olomouckém kraji je proočkovanost mezi klienty 75 procent. U zaměstnanců je to 64. Celkově je pak v Olomouckém kraji před nastupující podzimní vlnou epidemie koronaviru proočkovanost u rizikové skupiny 65+ přesně 77,5 procenta.

Pouze negativní výsledky vyšly i v Domově Hrubá Voda, kde je naočkovaných 80 procent klientů. „U části klientů, kteří mají opatrovníka, si to nepřála rodina. Ale to byla menšina,“ poukázal ředitel Josef Vacek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.