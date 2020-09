„Lidé teď v lesích nejčastěji narazí na bedly, kozáky, křemenáče nebo hřib smrkový. Překvapivě hodně nacházejí také lišek. Tak chudý rok na druhy hub ale nepamatuji - je to dáno především výraznými teplotními výkyvy, protože houby potřebují jiné podmínky,“ řekl.

Výjimečná je letošní sezona i tím, že vlivem vydatných srážek rostly houby i v červnu a červenci. „Jindy přitom bývá v těchto měsících pauza, houbařské žně jsou typické především pro podzimní měsíce,“ poznamenal.

Lidé plundrují lesy

Koronavirová éra, která v nebývalé míře přeje domácímu turistickému ruchu, se promítla i do situace v lesích. Vtrhli do nich totiž ve velkém houbaři, kteří brali, co jim přišlo pod ruku. Mnozí po sobě zanechali velký nepořádek.

„Lidé v lese rozdělávají oheň, nacházíme rozkopané houby a spoustu odpadků. Mnozí sbírají i staré a plesnivé plodnice. I když pořád opakujeme, že bývá nejvíce otrav ze zapařených hub, kolikrát žasnu, co mi lidé přinesou do poradny. Místo košíků nosí houby v igelitkách, nebo dokonce plastových nádobách od primalexu. Nejčastější otravy jsou přitom z jedlých zapařených nebo nedostatečně upravených hub, až na druhém místě jsou ty jedovaté,“ shrnul.

Unikátní kousky

Mykologové měli i letos štěstí a kromě obvyklých druhů narazili na některé unikátní exempláře. Vzácné úlovky budou moci zájemci obdivovat na tradiční výstavě hub, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. září v přerovském klubu Teplo.

„K zajímavostem patří třeba hřib Moserův, který byl u nás nalezen pouze v Beskydech a Javorníkách, ale také náramkovitka císařská nebo stročkovec kyjovitý. Před dvěma týdny mě velmi potěšil vůbec první moravský nález kuřátek rýhonohých. Tato houba je rozšířená spíše ve vyšších horských polohách, například v Alpách,“ zmínil Jiří Polčák. K vzácným druhům patří i hrbolatka černobílá, která roste v horských smrčinách.

Vzhůru do poradny

Houbaři mohou zavítat každé pondělí do mykologické poradny v prostorách Ornitologické stanice v Přerově, kde jim odborník pomůže s určením druhů hub.

„Poradna je hojně využívaná a lidé ji mohou navštěvovat každé pondělí od 8 do 16 hodin, po telefonické domluvě i v jiných dnech,“ upřesnil. V pondělí 7. září se zájemci mohli vypravit také na Houbařské pondělí, na kterém je Jiří Polčák seznámil se zajímavostmi letošní sezony.

Lidé, kteří přicházejí do poradny, nejčastěji zaměňují růžovku za muchomůrku tygrovanou, nebo pečárku zápašnou za jiné druhy jedlých pečárek. I v tomto roce už se ale objevily případy otravy.

„Ve Zlínském kraji jsme řešili lehkou otravu u dívky, která snědla nejedlý ryzec peprný a měla kvůli tomu nepříjemné žaludeční potíže. K další otravě došlo u staršího pána záměnou růžovky za muchomůrku tygrovanou,“ upřesnil.