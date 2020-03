Od léta se totiž po náročné rekonstrukci opět otevře návštěvníkům čtvrté nádvoří, kde probíhají od podzimu 2017 rozsáhlé stavební úpravy.

Rekonstrukce renesančního paláce, která je jednou z největších investic kraje do obnovy památek, v těchto dnech pokračuje úpravami zastřešení.

„Zámečníci zvládli během zimy vytvořit ocelové nosníky na poslední dvě místnosti. Sklenáři pak položí membránu na ocelovou konstrukci. Už se vyřeší jen zaplechování a střecha bude hotová. Práce je ale pořád hodně - dodělávají se obklady, podlahy, připravuje se kultivace teras,“ nastínil kastelán hradu Helštýna Jan Lauro.

Protože mají být stavební úpravy hotové do konce června, shání správa hradu nové posily do svého týmu - především sezonní průvodce.

„Chceme renesanční palác prezentovat jako samostatný okruh, protože zde vzniknou zcela nové expozice - lidé budou moci obdivovat práce uměleckých kovářů, lapidárium, ale i panely, mapující historii hradu až do současnosti. Nebude to procházka na patnáct minut, ale člověk tam stráví minimálně hodinu. Prohlídka nabídne spoustu nových pohledů - především nádhernou vyhlídku do údolí Moravské brány,“ řekl.

Brány Helfštýna se po zimě otevřou vůbec poprvé tento víkend.

V březnu bude ale hrad přístupný pouze o víkendech, ta pravá návštěvnická sezona začíná až v dubnu.

Velikonoce na hradě - první větší akce

Stejně jako organizátoři jiných kulturních akcí čekali také správci hradu na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu v souvislosti s nákazou koronavirem.

„Naštěstí nebyla odsouhlasena omezení, takže se v dubnu můžeme těšit na první větší akci letošní sezony - Velikonoce na hradě. Čtyřdenní program s jarmarkem řemesel a řadou zajímavých vystoupení se koná od 10. do 13. dubna,“ shrnul Jan Lauro.

Osud paláce v nové prezentaci

Sezonní výstava na Helfštýně začne vernisáží 25. dubna ve 14 hodin. Má symbolický název Příběh torza a její téma se přímo nabízí. Torzo renesančního paláce na Helfštýně se totiž dočkalo statických a záchranných prací po dvou stoletích.

„Mimořádný projekt záchrany a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně přinesl velké množství poznatků z oborů archeologie, dějin umění i stavební historie. Zároveň byla zahájena ojedinělá intervence minimalistické současné architektury do hradní ruiny, při níž našla uplatnění řada specializací a profesí,“ přiblížil kastelán.

Hrad chce tento unikátní projekt představit široké veřejnosti ještě předtím, než se palác otevře.

„Osudy helfštýnského paláce, a to od počátků výstavby přes vrcholnou slávu v období renesance, řízenou likvidaci zahájenou v 17. století, a následné snahy o záchranu rozsáhlého torza, přiblíží originální obrazy, historické veduty, pohlednice, archeologické nálezy, projektová dokumentace a řada dalších detailů,“ uzavřel.