Od příštího týdne se pro veřejnost zatím nemůže otevřít ani hrad Helfštýn, který je běžně přístupný od března až do listopadu.

„Celý areál už je připravený, zaměstnanci také a ve chvíli, kdy to bude možné, jsme schopni hned všechno zpřístupnit a poskytnout návštěvníkům obvyklé služby. Ztráty jsou pro nás opravdu značné. Už je výrazně pociťujeme, negativně se to promítne do celkového hospodářského výsledku. Jen během velikonočního prodlouženého víkendu k nám obvykle zavítá kolem čtyř až pěti tisíc lidí a o ně jsme letos bohužel přišli,“ popsal kastelán Jan Lauro.

Tahákem letošní turistické sezony má být obnovený renesanční palác, na jeho prohlídky se na podzim stály dlouhé fronty.

Od dubna měly probíhat také koncerty, různá vystoupení a doprovodné akce, které se teď musejí přesouvat na pozdější termíny.

„Léto asi bude nabité nejrůznějšími akcemi. Nemáme obavy, že bychom nebyli schopni všechna opatření dodržet, máme už zkušenosti z loňska. Vztahují se na nás limity přísné jako na zámek, přitom jsme otevřená zřícenina a situace je u nás úplně odlišná, protože se lidé mohou v rozlehlém areálu bez problémů rozptýlit. Doufáme, že budeme moci renesanční palác co nejdříve zpřístupnit. Na podzim byl o něj obrovský zájem,“ dodal Jan Lauro.

Bouzov: Neotvíráme ani příkopy

Loňskou novinkou na hradě Bouzově byla prohlídka hradních příkopů a protože se setkala s velkým zájmem návštěvníků, zůstává v nabídce také pro letošní turistickou sezonu. Zatím si ji ale zájemci objednat nemohou.

„Od pondělí se sice mají otevírat zámecké parky a zahrady, my ale dosud nemáme od zřizovatele pokyn k otevření hradních příkopů. V parku jsme obnovili původní cesty a procházkové trasy, které byly ve špatném stavu nebo zarostlé v náletových dřevinách. Nadále počítáme s prodejem vstupenek i suvenýrů přes okénko, aby návštěvníci nečekali ve frontách v malých místnostech,“ sdělila kastelánka Zuzana Šulcová.

V průběhu letní sezony by na hradě měly proběhnout oblíbené akce jakou je například Víkend s princeznou Šahrazád nebo Bouzovský mumraj. Od září má být ve sklepních prostorách otevřena výstava velkoplošných fotografií zachycujících hrad před přestavbou a v jejím průběhu.

„Všechno závisí na tom, jaká bude situace a aktuální opatření. Doufáme, že se nám podaří provoz udržet v rámci našich tradičních prohlídkových tras. Jsme připraveni ze dne na den otevřít a pustit návštěvníky alespoň do exteriérů. Loni jsme si vyzkoušeli různé možnosti, umíme se pružně přizpůsobit tomu, co bude možné, abychom mohli uvítat první turisty,“ ujistila bouzovská kastelánka.

Hrad Bouzov si loni prohlédlo přes 75 tisíc návštěvníků, což je o čtvrtinu méně než v předchozích letech. Největší fronty se na vstupenky stály během července a srpna.

„To padaly letité rekordy prázdninové návštěvnosti a myslím, že tomu tak bude také letos, protože možnosti cestování budou stále omezené. Pořád se nám hlásí noví zájemci o práci průvodců, určitě návaly turistů zase zvládneme,“ předpokládá Zuzana Šulcová.

Šternberk: první svatba v květnu

Na hradě ve Šternberku před novou turistickou sezonou částečně změnili prohlídkovou trasu. První okruh seznamuje s reprezentačními prostorami, druhý se životem na šlechtickém sídle.

„Je také možné obě prohlídky spojit v jednu a prohlédnout si celý hrad. Každý měsíc počítáme s prohlídkami hradní techniky a akcemi, které budou probíhat v dolní části parku,“ informovala kastelánka Helena Gotwaldová.

V hradním parku a podhradí stále probíhají stavební práce. V parku se budou upravovat nové cesty a tak zřejmě bude po většinu sezony uzavřený. Nádvoří zůstává přístupné i pro svatby.

„Snoubenci se už hlásí a rezervují si termíny. Obřad mohou mít na nádvoří, v případě špatného počasí také v kapli nebo rytířském sále. Někteří zájemci museli svatbu kvůli opatřením odložit. Máme dokonce snoubence, kteří už třikrát přesouvali termín na později. První svatba by u nás měla proběhnout v květnu, na červen a prázdniny se už termíny rovněž plní,“ dodala kastelánka s tím, že kvůli koronaviru loni klesla návštěvnost na přibližně polovinu.