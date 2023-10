Náročnou výměnu střešní krytiny na jedné z věží hradu Helfštýna provádí v těchto dnech firma, která se specializuje na opravy památkově chráněných objektů. Stavba za zhruba čtyři miliony korun probíhá za plného provozu hradu a hotová by měla být přibližně do konce října.

Výměna střešní krytiny probíhá nyní na jedné z věží hradu Helfštýna. | Foto: Jan Lauro, Se souhlasem

Podle kastelána hradu Jana Lauro už byla výměna krytiny nezbytně nutná, chrání totiž obydlenou část a pod střechou je služební byt.

„Životnost každé krytiny je omezená a tato na věži z roku 1480 mezi prvním a druhým nádvořím už dosloužila. Protože se podařilo získat finance na kompletní obměnu, udělalo se všechno podstatné včetně podbití, výměny některých krovů a námětků. Na střeše bude obnovena tepelná izolace a kompletní krytina ze štípaného šindele se v těchto dnech natlouká,“ přiblížil kastelán hradu Jan Lauro. Původní smrkové šindele nahradí modřínové.

Práce provádí firma Teslice, která má s památkově chráněným objekty bohaté zkušenosti - prováděla například výměnu střešní krytiny na hradech Kost, Buchlov nebo Sovinec.

„Lešení je zde jako na každém obyčejném domku a celá ta předsunutá hranolová věž je obestavěna pětadvaceti tunami konstrukce. Lešení je ještě z vnějšího pláště opatřeno bezpečnostními sítěmi. Je to hlavně z toho důvodu, aby nemohly při strhávání starého šindele ohrožovat návštěvníky padající třísky a hřebíky. Tato velká investiční akce totiž probíhá za plného provozu a i konstrukce lešení s tím počítala,“ podotkl Lauro.

Kvůli bezpečnosti návštěvníků se vytvořila dvojice koridorů, pod nimiž mohou lidé bez problémů procházet i za plného stavebního ruchu. „V září, kdy jsme měli každý víkend nějakou kulturní a společenskou akci, se to podařilo skloubit, což je pro nás velmi důležité v rámci celého projektu,“ zmínil.

Klempíři a pokrývači se po celou dobu pohybují ve dvacetimetrové výšce. „Nejprve bylo nutné strhnout a demontovat trouchnivé smrkové dřevo. Věž je sama o sobě vysoká a údolí Moravské brány zase známé svou větrností, takže je pro stavebníky často oříšek ustát to v nepříznivých povětrnostních podmínkách,“ líčí Lauro.

Po stržení původní krytiny pracovníci natloukají pozinkovanými hřebíky novou. „Postup je tradiční s tím, že nový šindel je modřínový, ručně štípaný a strouhaný na Valašsku. Chlapi, kteří mají za sebou podobné akce na desítce hradů a možná i stovkách kostelů, přesně vědí, co dělají. Nemají nejmenší problém i s detaily a práce jim jde hezky od ruky,“ pochvaluje si kastelán.

Kdy přesně práce skončí, záleží hlavně na počasí. „Jsme plně limitovaní podmínkami, protože když je mlha, více fouká a nebo prší, tak není možné pracovat. Sklon střechy je tak prudký, že pohyb na vlhké konstrukci je životu nebezpečný a nemá smysl to pokoušet. Byli bychom ale rádi, kdyby to bylo do konce října hotové. Pak už se budou podmínky jen zhoršovat. Nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo, kdyby to zůstalo na zimu obnažené,“ soudí kastelán.

Výměnou prochází asi 270 metrů čtverečních, což je 15 až 20 tisíc kusů dřevěné krytiny. „Oprava střechy věže je letošní největší investicí na Helfštýně,“ podotkl.

Úspěšný rok 2023

Sezona kulturních a společenských akcí na Helfštýně v září skončila a k těm posledním patřily výstava automobilových a motocyklových veteránů nebo noční verze extrémního běžeckého závodu Excalibur Race.

Zdroj: Deník/Liba Mátlová

Až do konce října je na hradě otevřeno denně s výjimkou pondělí, a to od 9 do 17 hodin. V listopadu už bude hrad přístupný pouze o víkendech, kromě pátku 17. listopadu, kdy se zcela výjimečně otevře v rámci státního svátku.

„Do skončení sezony zbývá několik týdnů, ale už teď můžeme říci, že byla opět mimořádná a padla hranice sto tisíc návštěvníků. Určitě se tedy zařadí mezi pět nejlepších v historii,“ uzavřel Jan Lauro.