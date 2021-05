„Opíráme se o publikované balíčky ministerstva, které spatřily světlo světa v minulých týdnech. Změní se to, že zatímco dosud chodily davy lidí jen kolem hradu, teď už nemusejí zůstávat za branou. Všechna nádvoří včetně venkovních exponátů si mohou návštěvníci prohlédnout za snížené vstupné,“ řekl kastelán hradu Jan Lauro.

Dospělí zaplatí za prohlídku 100 korun, studenti a senioři pak 50. Děti do šesti let mají vstupné zdarma. Podmínkou je samozřejmě dodržení všech hygienických opatření - lidé jsou povinni mít zakrytá ústa i nos respirátorem či chirurgickou rouškou. Na nádvoří jsou také nádobky s dezinfekcí.

Unikátní architektura i výhledy

Hrad Helfštýn má co nabídnout. Loni zde byla dokončena náročná rekonstrukce renesančního paláce, která byla jednou z největších investic Olomouckého kraje do obnovy památek v posledních letech a přišla na 80 milionů korun.

Milovníci historie získali otevřením prostor na čtvrtém nádvoří zcela nový návštěvnický okruh, který nabízí unikátní výhledy do okolí, ale i zajímavé architektonické prvky a kovářské exponáty, vystavené v torzu renesančního paláce. Součástí je i stavební ohlédnutí za historií hradu.

Jako výhoda se dnes ukazuje i to, že jsou místnosti původního sídla významných panovnických rodů bez oken a dveří.

„Návštěvníci si mohou užít impozantní výhled do údolí Moravské brány z ochozů a vystoupat také na vyhlídkovou plošinu,“ dodal Jan Lauro.

Hrad je otevřený od úterý do pátku v době od 9 do 17 hodin, o víkendu pak od 9 do 18 hodin.

Vnitřní prostory snad koncem května

„Na zpřístupnění vnitřních prostor a vernisáž sezonní výstavy v galerii na druhém nádvoří si budou muset lidé ještě chvíli počkat. Pokud to půjde, rádi bychom výstavu otevřeli koncem května. Představíme na ní kovolitecké práce Indry Steina,“ doplnil kastelán.

Letošní podoba kulturního kalendáře se ale bude odvíjet hlavně od toho, jak rychle dojde k rozvolňování opatření.

Přípravy na znovuotevření hradu trvaly podle kastelána několik týdnů – nejintenzivněji ale uplynulý víkend.

„Většina příprav probíhala dlouhodobě v rámci malého hradního personálu. O víkendu jsme ale uspořádali dobrovolnickou akci, během které nám lidé pomáhali s těžkými součástmi mobiliáře - venkovními stoly a lavicemi. Čistily se i konstrukce a na nádvoří jsme navozili věci spojené s běžným provozem - třeba odpadkové koše. Prováděly se nátěry a běžná údržba,“ popsal.

Muzeum otevřelo exteriéry

Přístupné veřejnosti jsou od úterý 27. dubna také exteriéry Muzea Komenského v Přerově. Návštěvníci, kteří se vypraví na Horní náměstí, tak mohou zavítat na nádvoří zámku. Průvodci podají zájemcům krátký výklad o historii objektu a kromě toho si mohou lidé na místě prohlédnout menší výstavu historických fotografií města Přerova, nebo si ve výdejním okénku zakoupit publikace, pohlednice a další suvenýry. Po dobu omezení je ale vstupné pro všechny příchozí dobrovolné.

Zámecké nádvoří je přístupné každý den s výjimkou pondělí, a to od úterý do pátku v době od 8 do 17 hodin, v sobotu a neděli pak od 9 do 17 hodin – povinné je ale nošení respirátorů či chirurgických roušek.

Návštěvníci, kteří vyrazí na Horní náměstí, zde budou moci od poloviny května zhlédnout také venkovní expozici na prostranství před Galerií města Přerova.

„Loňská exteriérová výstava s názvem KOV (ID), na níž byly k vidění kované obličejové masky proti koronaviru z výtvarného ateliéru Ondřeje Gély a skulptury uměleckého kováře Michala Ptáčka, byla velmi úspěšná a zhlédly ji čtyři tisíce lidí. Letošní výstava se ponese ve stejném duchu a bude výtvarnou odpovědí na pandemii,“ nastínila vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová.

Od 20. května si mohou zájemci prohlédnout také výstavu absolventských prací studentů výtvarného oboru Základní umělecké školy B. Kozánka ve výlohách v přízemí administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka. „Objeví se na ní díla loňských i letošních absolventů, která dosud nebylo možné prezentovat,“ dodala.

V Tovačově zpřístupní Spanilou věž

Vypravit se na zámek v Tovačově mohou návštěvníci poprvé 8. května, i když bude zatím přístupná pouze zámecká zahrada, Spanilá věž a galerie. Otevřeno bude od 10 do 18 hodin.

„V galerii probíhá expozice akademického sochaře Bohumila Teplého, která představuje jeho celoživotní sochařské dílo i medaile. K vidění je i výstava aktů Karla Nováka. Oba autoři se bohužel znovuotevření svých výstav nedožili, protože zemřeli. Karel Novák podlehl nemoci covid-19,“ řekla kastelánka tovačovského zámku Květa Zajícová. Ta doufá, že si budou moci lidé od června konečně prohlédnout také vnitřní prostory tovačovského zámku.