Akci Česko zpívá koledy s Deníkem letos v Hranicích podpoří Hranický dětský pěvecký sbor. Na společné zpívání se můžete těšit ve středu 13. prosince od 18 hodin na Masarykově náměstí. Zpěv koled propojí v jeden den a jeden čas města a vesnice v celé republice a pravidelně se připojují i krajané ze zahraničí. Do akce se každoročně zapojují také obce na Hranicku.

Česko zpívá koledy 2019 s Hranickým dětským pěveckým sborem na Masarykově náměstí v Hranicích | Video: DENÍK/Liba Mátlová

Hranice se poprvé staly součástí akce Česko zpívá koledy s Deníkem v roce 2014 a kromě covidové stopky trvá tradice už devět let. V sudé roky si lidé na hranickém náměstí zpívají s Dětským pěveckým sborem Cantabile a v liché s Hranickým dětským pěveckým sborem.

Petra Šeinerová, sbormistryně Hranického dětského pěveckého sboru.Zdroj: DENÍK/Veronika Hlavinková„Čekají nás dva tradiční zimní koncerty, už tento pátek 24. listopadu od 18.30 Adventní koncert v Evangelickém kostele, a v pátek 22. prosince bude Vánoční koncert v kostele Stětí svatého Jana Křtitele,“ řekla v rozhovoru sbormistryně Hranického dětského pěveckého sboru Petra Šeinerová.

Konec roku svádí k bilancování. Jak hodnotíte letošní rok Hranického dětského pěveckého sboru?

Tento rok jsme si zazpívali na nám již známých akcích, ale také zavítali na místa nová. Zmíním například Gastrofestival ve Špičkách, na který rádi vzpomínáme. V červnu jsme měli trochu obavy, zda se po odchodu maturantek sbor kvůli nízkému počtu zpěváků nerozpadne.

V září si k nám ale pár pěveckých nadšenců cestu našlo, takže fungujeme s chutí dál, a kdyby měl někdo zájem se k nám ještě přidat, moc rádi ho u nás přivítáme. Teď jsme ve fázi těšení se na nadcházející koncerty. Je to někdy nahoru a dolů, tak jako v životě.

VIDEO: V Hranicích začal prodej vánočních hvězd, pomůže těžce nemocným dětem

Jaké akce vás do konce roku ještě čekají?

Čekají nás dva tradiční zimní koncerty, už tento pátek 24. listopadu od 18.30 Adventní koncert v Evangelickém kostele, kam se po tříleté pauze způsobené covidem a následnou rekonstrukcí kostela, moc těšíme. A v pátek 22. prosince bude Vánoční koncert v kostele Stětí svatého Jana Křtitele. Netradičně začneme až v 19 hodin, navážeme tak na vánoční program na náměstí. Mezitím zvládneme ještě pár menších vystoupení.

Kolik má sbor v současné době členů?

Sbor má dvě oddělení, přípravku a hlavní oddělení. Do přípravky chodí děti z 1. stupně, hlavní oddělení je pak pro 2. stupeň a studenty střední školy. V každém z oddělení je momentálně 12 dětí. Je to na sbor málo, ale ti, co chodí, zpívají s radostí. Na koncerty nám jezdí vypomáhat bývalí sboristé, kteří studují vysokou školu. Bez nich by to teď nešlo.

VIDEO: Třpytivá krása i retro baňky krášlí Starou radnici v Hranicích

Je těžké získávat nové členy? Je mezi dětmi zájem o zpěv?

Poslední roky to je výzva. Po covidu se lidé asi stále báli zpívat, nových zpěváků bylo minimum. Letos jich několik nových a moc šikovných přišlo, ale nedorovnalo to ztráty z let předešlých. Proč tomu tak je, můžeme jen spekulovat.

Ve sboru jste zpívala od mala. Musely to být desítky, ne-li stovky písniček. Jak hledáte a vybíráte repertoár sboru? Podílejí se na něm i děti?

Někdy hrábnu právě do svých not z dětství, jindy procházím notový archiv, který jsem podědila po předchozí sbormistryni. Nebojím se, že by zásoba not někdy došla (smích). Snažím se, aby v repertoáru byly písně české i cizojazyčné, lidové, moderní i církevní. Mám ráda, když s nápadem na písničky přijdou děti samotné. Někdy je pak těžké dohledat vhodnou sborovou úpravu, ale když se poštěstí, bývají tyto písně u sboristů oblíbené.

Sbor ale nejsou jenom zpěváci, kdo vás doprovází na koncertech?

Už od svých studentských let nás doprovází skvělí muzikanti Vojta Miloš a Karel Kraus. Občas vypomůže David Križan. Kluky bude veřejnost určitě znát jako folkové duo LiThr, respektive trio CaLiThr. Za klavírem sedávala Zuzka Gofrojová, která si teď plní mateřské povinnosti, tak zaskakuje skvělá Maruška Vašková. V záloze máme ještě výborného místního muzikanta Jirku Janečka.

Vánoce v Hranicích: Bohuš Matuš, Fleret, Tanja, kluziště, andělé i ohňová show

Co všechno obnáší práce sbormistra?

Základem je příprava repertoáru a jeho nácvik. Následuje komunikace s muzikanty ohledně aranží písní. Domlouvání koncertů a jejich organizace. Každý rok pořádáme sborové soustředění, které je plné nejen zpěvu, ale i tematicky zaměřených her. Je potřeba sehnat ubytování a dopravu, vymyslet zábavné aktivity, nakoupit odměny. Na tohle člověk nemůže být sám. Naštěstí mám kolem sebe skvělý tým nadšených lidí.

Je nějaký směr, kam děti vedete?

K lásce k hudbě. Tak jako jsem byla vedena já.

Zdroj: Redakce