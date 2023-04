Město Hranice zvažuje, že vybuduje domov pro osoby se zdravotním postižením. Nový objekt by měl vzniknout v Jungmannově ulici a nabídnout by mohl až dvacet pět lůžek.

Vedení města nyní zjišťuje zájem o tento investiční záměr, a to prostřednictvím dotazníku. Celkové náklady dosud nebyly vyčísleny, město ale počítá s dotacemi z evropských fondů.

„Chceme nejprve zmapovat zájem občanů o tuto službu. Nové zařízení by mohlo sloužit pro osoby se zdravotním postižením, ať už mentálním, tělesným či kombinovaným. Zázemí by zde mohli najít i lidé například s Alzheimerovou chorobou. Jednalo by se o denní až týdenní pobytový stacionář,“ popsal hranický starosta Daniel Vitonský s tím, že domov by vznikl na místě objektu nevyužívané bývalé kotelny, která se nachází v blízkosti stávajícího Domova pro seniory.

Dotazník je určen výhradně případným klientům nového domova, kteří se mohou vyjádřit, o jaké služby mají přesně zájem.

„Ti mohou vyplněný dotazník osobně odevzdat, nebo zaslat poštou na adresu Městského úřadu v Hranicích,“ upřesnil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

