Stavbu venkovní lezecké stěny si přáli Hraničané, kteří se zapojili do hlasování o tom, jakému projektu má dát letos město v rámci participativního rozpočtu prostor.

„Akcí, které hodláme v tomto roce realizovat, je spousta. K těm nejnákladnějším patří dostavba tělocvičny v Drahotuších, kde byly celkové náklady vyčísleny zhruba na 30 milionů korun. Stavba byla zahájena v loňském roce a letos v prosinci by měla být hotová. Nicméně zhotovitel by ji rád celou ukončil již v září, tak doufejme, že se mu to povede,“ nastínil hranický starosta Daniel Vitonský (ANO).

Opravy silnic a chodníků

Finančně náročná bude i výměna světelných bodů veřejného osvětlení za LED osvětlení. Město za ni zaplatí přibližně 17 milionů.

„Od výměny zastaralého osvětlení za nové si slibujeme výraznou energetickou úsporu. Návratnost při stávajících cenách by měla být zhruba tři a půl roku,“ dodal.

Jakmile to počasí dovolí, promění se řada silnic a chodníků v Hranicích ve staveniště. Opravy proběhnou na třídě Československé armády a v místní části Drahotuše.

Obě akce přijdou na 10,3 milionu korun. V plánu je i stavba kanalizace v lokalitě u Kostelíčka, v Jungmanově ulici a Pod Hůrkou, která byla vyčíslena na 10 milionů korun.

V letošním roce se počítá také s revitalizací biologického rybníka ve Středolesí. Obnova rybníka, jenž je v majetku města, přijde na 1,5 milionu korun.

Cyklostezky i nové plátno do kina

Město chce investovat také do výstavby cyklostezek. Úsek o délce 850 metrů za 4,6 milionu korun se bude stavět v Kropáčově ulici, čímž se prodlouží oblíbená a hojně vyhledávaná cyklostezka Bečva.

Naplánovaná je i výstavba cyklostezky v ulici Tovární.

„Za zmínku stojí i výstavba nového skateparku za 6,8 milionu korun v Žáčkově ulici v lokalitě u Pískáče,“ upřesnil starosta.

V oblasti kultury patří k největším investicím dokončení oprav kaplí v místních částech - Velké a Uhřínově. Náklady byly vyčísleny na 1,5 milionu.

Město pokračuje i v rekonstrukci letního kina, které se na jaře dočká nového promítacího plátna za bezmála 2,8 milionu.

Vylepšení škol

Finance půjdou i do oblasti školství. Rekonstrukcí projdou učebny na ZŠ a MŠ Struhlovsko.

„Konkrétně by se mělo jednat o jazykovou učebnu, dále informatiky a cizích jazyků a odbornou učebnu informatiky a práce s digitálními technologiemi a robotiky. Celkové náklady odhadujeme na 15 milionů korun, z toho by měla 12 milionů pokrýt dotace,“ řekl starosta.

Řada investičních akcí se zatím nebude realizovat, ale úředníci budou pracovat na jejich projektovém zpracování. Jde například o další etapy rekonstrukce letního kina, revitalizaci panelových sídlišť, opravy hasičských zbrojnic v místních částech a další projekty.

Navržené investice budou schvalovat na svém zasedání 23. února hraničtí zastupitelé.