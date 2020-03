„Pojďme chránit sebe i své okolí! Nabízíme šité roušky ze 100% bavlny ZDARMA! Bohužel ale materiál dochází a pracovní síla je zatím jen jedna. Proto prosím a vyzývám ostatní, kteří chtějí pomoct, aby zde ve skupince uvedli, jak a čím mohou pomoci. Každá pomoc se hodí!,“ uvádí správce stránky.

Lidé na stránce Hranice pod rouškou, která během několika hodin získala přes 1000 fanoušků, nabízejí nejen samotné roušky, návody, střihy, látky, ale také šicí stroje k zapůjčení a dokonce i dobrovolným švadlenám finanční podporu na nákup materiálu.

„Jsem hrdá ze jsem z Hranic!!! Takovou spolupráci, jak na téhle skupině, jsem ještě neviděla,“ komentuje solidaritu jedna z tisíce fanoušků stránky.

"Holky, jste šikovné, jste nejlepší, jste úžasné. Přejeme hodně energie. Děkujeme za to, co pro nás ostatní děláte," to je jen pár vzkazů vyjadřující uznání těm, kteří se dobrovolně zapojili do šití, rozvozu nebo shánění materiálu.

Roušky míří nejen do rodin, ale přednostně do nemocnice a do marketů prodavačkám, dále pak zaměstnancům firem v Hranicích a okolí. O šité roušky mají zájem v Charitě Lipník, dětské léčebně Radost v lázních Teplice nad Bečvou, policisté z Lipníka nad Bečvou či v hranickém Domově seniorů.