Sestavovat městský rozpočet v době koronavirové epidemie a vládních daňových balíčků je tak trochu jako věštit z křišťálové koule. Přesto se rozpočet zkrátka schválit musí a hraničtí zastupitelé tak na sklonku minulého roku také učinili.

Cyklověž. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Podle přijatého návrhu by mělo město v roce 2021 hospodařit s 385 miliony korun. Jedná se tak prakticky o totožnou sumu jako v roce 2020. A to i přesto, že příjmy města by měly být vinnou současné ekonomické situace o poznání nižší.