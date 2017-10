Hranice se stanou první městem v Evropě s plně elektrifikovanou dopravou

Prvním městem s plně elektrifikovanou městkou hromadnou dopravou v Evropě budou od 1. listopadu letošního roku Hranice. Celkem šest nových elektrobusů, které nahradí ty stávající na devíti městských linkách, se představí ve čtvrtek 19. října na Masarykově náměstí od 14 hodin.

MHD v Hranicích. Ilustrační fotoFoto: Deník/ Iveta Podešvová

Městské autobusy v Hranicích dohromady dokázaly za rok objet šestkrát celou zeměkouli. S více než 250 tisíci ujetými kilometry tak představovaly pro Hranice velkou zátěž pro kvalitu ovzduší ve městě. Díky novým elektrobusům se tak sníží produkce škodlivého oxidu uhličitého v ulicích o 200 tisíc tun ročně.



„Kompletní elektrifikace MHD je součástí našeho boje za lepší životní prostředí v Hranicích. Nové elektrobusy produkují nulové emise, takže se bude našim obyvatelům lépe dýchat. A také ubude hluku,“ říká místostarosta města Ivo Lesák.

Mimořádně tiché

Zelenobílé elektrobusy budou extrémně tiché. Z toho důvodu budou muset vydávat uměle zvuk, aby je chodci včas registrovali a nedošlo k nehodám. Samotné vozidlo pak pojme na sedmdesát pasažérů, 26 sedících a 43 stojících. Dojezdová vzdálenost činí 180 kilometrů, což je pro město velikosti Hranic dostačující.

Do nově vybudovaného centra v areálu Cidem Hranice, kde se nachází dobíjecí stanice, parkovací místa i zázemí pro řidiče, by se měly dostat bez potíží.



„Velkou výhodou, zejména pro starší cestující, zdravotně postižené a maminky s dětmi, je, že všechny nové elektrobusy budou nízkopodlažní. Mladší generace by také mohla ocenit, že všechny budou vybaveny wifi,“ dodává místostarosta.

Platba bez hotovosti

Vozidla budou vybavena i systémem umožňujícím rychlé odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktní platební karty. Dále jsou uvnitř informační panely zobrazující informace o jízdě v reálném čase. Zároveň budou elektrobusy napojené na centrální online dispečink, který umožní sledování autobusů v reálném čase s vyhodnocením a řízením provozu. Akustické asistenční systém pro slabozraké a nevidomé jsou samozřejmostí.



„Pro svá specifika byl projekt elektrifikace Hranic zařazen do evropského projektu ZeEUS (Zero Emission Urban Bus Systém. Jde o evropský projekt, který zastřešuje mezinárodní asociace veřejné dopravy – UITP (International Association of Public Transport) Hlavní činností projektu ZeEUS je rozšiřování elektrifikovaných řešení na sítě městské hromadné dopravy, čímž sleduje cíl Evropské komise vytvořit konkurenceschopné a udržitelné dopravní systémy s využíváním alternativních paliv,“ vysvětlil mluvčí města Petr Bakovský.