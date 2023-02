Další podmínkou je podle něj to, aby nominovaní sportovci byli členy sportovního oddílu nebo klubu, jenž působí na území města a prezentují se ve sportovních soutěžích. Lze však podávat také nominaci v kategorii odchovanci.

„Jde o sportovce, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech - na úrovni mistrovství republiky či reprezentace České republiky,“ upřesnil Petr Bakovský s tím, že se oceňují sportovci v olympijských sportech.

Ty se dělí na jednotlivce, družstva a hendikepované sportovce. Jednotlivci a družstva se ještě člení podle věku na kategorie do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší a kategorie Masters, pokud se sportovci pravidelně zúčastňují závodů v kategorii veteránů či masters.

„Tímto členěním chceme jak podpořit mladé sportovce a motivovat je k dalšímu sportovnímu růstu, tak i podporovat sportování ve vyšším věku,“ vysvětlil Bakovský.

Město ale oceňuje i sportovce v neolympijských sportech, a to jak jednotlivce, tak družstva - v tomto případě však již bez věkového členění.

Oddíly mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace. Komise pro výběr nejlepších sportovců zároveň může z vítězů kategorií bodováním na místě vyhlásit Sportovní hvězdu roku.

Na ocenění lze navrhnout i sportovní seniory, trenéry a funkcionáře, kteří se se svou nejméně dvacetiletou prací výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích.