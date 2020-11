Informační cedule, která bude řidičům ukazovat obsazenost parkoviště na vlakovém i autobusovém nádraží, je už umístěna na Tovární ulici, těsně před odbočkami na nádraží. Zatím však počet volných míst neukazuje.

„Momentálně je už celý systém nainstalován, teď ještě musíme vychytat poslední detaily, aby fungoval zcela bezchybně. Každopádně spuštění se řidiči dočkají již brzy,“ prozradil 2. místostarosta města Hranice Daniel Vitonský.

Obsazenost parkovišť bude monitorovat systém chytrých kamer a čidel, který dokáže sám automaticky vyhodnotit, zda na parkovacím místě stojí auto či nikoliv. Město tak chce řidičům usnadnit a urychlit hledání volného stání.

„Známe to všichni. Jste na nádraží na poslední chvíli a jen tak tak, že stíháte vlak. A když do toho ještě musíte několik minut hledat parkovací místo, tak je to opravdu nepříjemné. Právě proto chceme řidičům pomoct, aby nepřejížděli z parkoviště na parkoviště,“ řekl dále místostarosta.

Parkování na nádraží bude nově zpoplatněno. Celodenní stání na parkovišti před budovou vlakového nádraží vyjde na 40 korun, na autobusovém nádraží pak 20 korun. Na místě jsou již umístěny dva nové parkovací automaty.

Právě placená místa budou na informační ceduli uváděna, stání pro taxikáře a naložení/vyložení započítána nebudou.

„Jedná se o pilotní projekt v rámci smart city. Až se plnohodnotně rozběhne, budou data z parkovišť k dispozici také na připraveném městském smart webu. Řidič se tak bude moci na aktuální obsazenost parkovišť podívat ještě před tím, než vyjede z domu a podle toho se pak rozhodnout,“ přiblížil Daniel Vitonský.

„Pokud se nový parkovací systém osvědčí, tak bychom jej chtěli využít i na dalších placených parkovištích ve městě,“ zakončil místostarosta.