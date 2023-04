Koncert charismatického zpěváka Michala Hrůzy zaplnil v pátek 14. dubna večer Starou střelnici v Hranicích. Jeho chytlavé hity doprovázel zpěvem celý sál a své vystoupení zpěvák prokládal i vtipnými průpovídkami i básničkami.

Hranice, Michal Hrůza | Video: Dagmar Rozkošná

O záchranářské akci, při níž v pražských ulicích zpacifikoval útočníka, už se ale v rozhovoru bavit nechtěl. Hlavním tématem byla sebestřednost. Stejný název má i jeho nejnovější píseň, která pojednává o partnerských vztazích.

Na pódiu jste během koncertu všem muzikantům postupně přidělil nějakou přezdívku. To bylo součástí scénáře, nebo šlo o improvizaci?

Vždycky je to všechno improvizace, akorát Rozmarýnek už byl podruhé, protože se naučil legendární song Pojďte s námi za pohádkou, se kterým má úspěch. Premiéru měl tentokrát Emil, který se změnil z Kalkulačky na Plankton.

Je vidět, že máte v kapele veselo. Hráli jste v Hranicích poprvé?

To určitě ne, ale je to už spoustu let, co jsme tady hráli naposledy. Stará střelnice je příjemné místo. Výborná akustika, pěkné prostory. S Hranicemi mám vazbu přes kytaristu Romana Helcla, který tady ještě možná bydlí a který hrál s Annou K a v kapele November 2nd. Jednou jsem tu byl i na Helfštýně, když tady měli setkání kováři. To už je ale spoustu let…

Jaké nejbližší koncerty vás čekají?

Jedeme od března takovou malou sérii jarních koncertů napříč Českou republikou, abychom neseděli jen doma. Hrajeme v menších klubech. Podepsal jsem novou smlouvu se svým vydavatelem a podle ní stačí do roku 2025 vydat jedno album a dát vždy jednu novou písničku. Tou letošní novinkou je Sebestředná? - s otazníkem na konci. Je zvláštní, jak je ta píseň rozporuplná. Píseň je o soužití dvou lidí a vzájemném obviňování. Já v tom klipu hraji kritika jisté dámy, a přitom se sám chovám jako sebestředný vůl, a proto je v tom názvu otazník. Možná je to moc složité na dnešní dobu, ale podstatou toho songu je slovo „sebestředný“. Vzal jsem si ho na paškál, protože mě nutí k zamyšlení. Myslet na sebe je skvělý, ale musíte to mít také vyrovnané se svým okolím. Lidi se obecně dělí na ty, kteří myslí buď sobecky jen a jen na sebe, a jiní jsou zase až příliš obětaví.

Prozradíte, do které kategorie patříte vy?

Proměnlivo. Někdy je dobré myslet na sebe, protože, když jste příliš obětaví, pak nemáte, z čeho brát. Domnívám se, že i v tomto směru je dobré držet se kompromisu.

Aby měl člověk energii na rozdávání, musí se občas něčím odměnit. Čím si dobíjíte baterky vy?

V mém věku už člověk více cítí a vnímá, že jsou věci, kterými jsem trochu obdařen, a které tolik lidí nemá. Rád s těmi věcmi trochu pracuji. Užívám si velkou intuici i pocitovost z lidí a věcí kolem sebe. Na jednu stranu vás to trochu omezuje, protože vidíte, že je tam něco špatně, ale na druhou stranu, že něco je v pořádku. Výhoda velké citlivosti je, že se umím radovat i z opravdových maličkostí, kterých si mnohdy někdo ani nevšimne. Pokud se ptáte na radost v materiální podobě, pak jsem se po X letech rozhodl koupit si motorku. Je to úžasná svoboda. Největší radost je však z toho, co po nás zůstává, a to jsou v osobní rovině děti a z mé pozice jsou to také ty písničky.

Na čem v současné době pracujete?

Pracuji na tom, abych neztratil to krásno, které cítím. Všichni žijeme naštěstí ve svobodné zemi, a radost mi dělá každá maličká věc.